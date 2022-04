Közlekedés

Hétfőig, ha rövid időre is, de visszatér a tél

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján szombat estétől az esőzés havas esőbe, havazásba válthat át. Elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és Északkelet-Magyarországon várható számottevő havazás, ezért az érintett térségekben a Magyar Közút mérnökségei újra hóeltakarító és síkosságmentesítő gépeket állítanak szolgálatba - tájékoztatta a ma.hu-t a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya.



A legfrissebb előrejelzések alapján az esti óráktól országszerte havasa esőbe, majd havazásba válthat az időjárás. Az éjszakai havazás nyomán vasárnap reggelre a nyugat-dunántúli és az északkelet-magyarországi régió jelentős részén kifehéredhet a táj. A havazással érintett, magasabban fekvő területeken (Alpokalja, Mecsek, Börzsöny, Mátra, Bükk) a friss hóréteg vastagsága az 5 centimétert is elérheti, az Észak-dunántúli középhegységben pedig akár 10 centiméternyi friss hó is hullhat.



Vasárnap délelőtt viszont megszűnik a csapadék, ugyanakkor ezzel párhuzamosan megélénkül az északnyugati szél. Míg hétfőre virradóra az ország szinte egész területén fagypont alatti hőmérsékletre kell számítani.



Bár a Magyar Közút március 20-án lezárta a téli üzemét, még pénteken elrendelték a szakemberek, hogy a télies időjárással érintett mérnökségeken 2022. április 2-ától a hóeltakarításhoz és síkosságmentesítéshez szükséges gépi- és személyi állomány is újra bevethető legyen.



A közútkezelő szakemberei a következő napokban ütemezetten fogják végezni a preventív és az aktív síkosságmentesítési beavatkozásokat, ugyanakkor arra kérik a havazásban érintett területeken közlekedőket – főleg azokat, akik már lecserélték a téli gumijukat nyárira -, hogy még utazás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, út- és látási viszonyokról a cég Útinform szolgálatánál, megyei diszpécserszolgálatainál vagy a www.utinform.hu oldalon.