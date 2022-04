Közlekedés

Egyesül a Főtaxi és a Budapest Taxi

Egyesül a Főtaxi-csoport két társasága, a Főtaxi és a Budapest Taxi - közölte a társaság az MTI-vel pénteken.



A tranzakciót követően több mint 1300 autó kerül egységes irányítás alá. A zökkenőmentes átállás érdekében átmenetileg a Budapest Taxi elérhetőségei is megmaradnak, de péntektől már az összes rendelést a Főtaxi ügyfélszolgálata fogadja - írták.



Az egyesítést a várakozási idők csökkentésével, az utasok gyorsabb kiszolgálásával magyarázták. A Főtaxi szerint a változás a piaci pozícióikat is erősíteni fogja. Reich Ádám vezérigazgató a járvány végeztével több megrendelésre készül, ezzel indokolta a csomagküldő szolgáltatás megkezdését, a taxirendelést felgyorsító robotdiszpécser, valamint a mobiltelefonos taxirendelő alkalmazás bevezetését.



Az utasok számára biztosítják azt is, hogy elektromos vagy hibrid autót kérjenek, a társasághoz ugyanis több mint 300 ilyen jármű tartozik. A környezetkímélő nagyvárosi közlekedés érdekében a zöld flotta folyamatosan bővül - tették hozzá.



A cég honlapján olvasható tájékoztatás szerint az 1993-ban megalakult Főtaxi Zrt. az ország legnagyobb taxitársasága. A szolgáltatást a piaci követelményekhez igazodva franchise rendszerben szervezik. Utolsó beszámolójuk szerint 2020-ban több mint 1,2 milliárd forintos forgalom mellett 218 millió forintos veszteséggel zártak. A járvány előtt, 2019-ben a forgalom megközelítette a 2,7 milliárd forintot, a nyereség a 320 millió forintot.