Közlekedés

Új gyalogátkelőhelyeket alakítottak ki a Blaha Lujza térnél

A terveknek megfelelően halad a Blaha Lujza tér megújítása, amelyhez kapcsolódóan szerdán két új gyalogátkelőhelyet alakítottak ki a Rákóczi út és a Nagykörút csomópontjában - közölte a Budapesti Közlekedési Kötpont (BKK) az MTI-vel.



A Rákóczi út és a Nagykörút kereszteződésében összesen három új gyalogátkelőt létesítenek: ezek közül kettő - az Erzsébet körúti és a tér túloldalán lévő Rákóczi úti - készült el most. A harmadikat a tér sarkánál, a buszmegállóhoz közel akkor lehet kialakítani, ha az már nem munkaterületre vezet - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.



Mint írták, az új gyalogátkelőhelyek középszigettel készültek, és új jelzőlámpák segítik a közlekedést. A tér korszerűsítésével mind a négy ágban felszíni akadálymentes, hangjelzéssel kiegészített gyalogosátkelő lesz a három új, valamint a József körúton már meglévő, illetve megmaradó átkelőnek köszönhetően. Az Erzsébet körúti középszigeten álló közvilágítási oszlopot februárban cserélték ki a kivitelező munkatársai, hogy kialakíthassák a gyalogátkelőt.



A közlemény szerint a téren elkezdődött a növénykazetták burkolatának felhelyezése, és már zajlanak a további fatelepítés előkészületei. Folyamatban van a mesterséges váztalaj kialakítása, amelynek célja, hogy segítse a faveremrácsba kerülő fák gyökérzetének növekedését, egyúttal megfelelő alépítményként szolgáljon a térburkolatnak.



Behelyezték a gyökércellák egy részét a felszín alá, folytatódik a burkolatok építése és a térbútorok kihelyezése, illetve a buszmegálló felépítmények befejezése, valamint az azokhoz tartozó térburkolatok kialakítása is megtörténik.



A BKK közölte azt is, hogy a Blaha Lujza tér felújítása és a Somogyi Béla utca korszerűsítése várhatóan az év végére készül el.



A munkák ideje alatt az Europeum bevásárlóközpont zavartalanul üzemel. Megközelítését a kialakított gyalogosfolyosók biztosítják, és autóval is elérhető az Europeum parkolóháza. A tér felújításával egy időben, a saját beruházásában megújul a Corvin Áruház is.