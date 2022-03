Baleset

Hat tinédzser lány halt meg a döbbenetes balesetben

Az amerikai Közlekedésbiztonsági Hivatal nyomozói szerint a hat oklahomai tinédzsert szállító négyszemélyes autó állítólag nem állt meg teljesen, mielőtt behajtott volna abba a kereszteződésbe, ahol egy nyergesvontatóval ütközött, megölve az összes tinédzsert.



"A szemtanúk szerint a kis, négyüléses jármű a stoptáblánál "guruló megállást" hajtott végre, és behajtott (a kereszteződésbe)", ahol kedden elütötte a kőszállító teherautó - áll Peter Knudson, az NTSB szóvivőjének közleményében.



A dél felé tartó nyerges vontató a kelet felé tartó, a lányokat szállító jármű bal elejének ütközött, és mindkét jármű letért az útpályáról - közölte az NTSB.



A hat 15-17 éves lány egy Chevrolet Sparkban ült, amely négy utas szállítására alkalmas, és a hatból csak ketten voltak bekötve - derül ki az oklahomai autópálya-rendőrség jelentéséből.



A teherautó vezetője nem sérült meg az NTSB szerint. A lányok a Tishomingo-i középiskola tanulói voltak, és éppen ebédszünetet tartottak - közölte Bobby Waitman kerületi főfelügyelő.



Az iskolában péntek este a futballstadionban gyászszertartást tartottak számukra. A helyi üzletek előtt félárbocra eresztették a zászlókat emlékükre.



Az NTSB nyomozói várhatóan hétfőre befejezik a helyszíni munkát, és 30 napon belül előzetes jelentést készítenek a balesetről. Knudson nyilatkozata szerint egy-két éven belül várható a végleges jelentés az ütközés valószínűsíthető okáról.



Mint ismeretes, hazánkban is az elsőbbségadás szabályainak a megsértése a második leggyakoribb baleseti ok a gyorshajtás után. A KRESZ kimondja: a STOP táblánál meg kell megállni, még akkor is, ha jól láthatóan nem közeledik senki, akinek elsőbbséget kellene adni és akkor is, ha a vonal mögül nem igazán lehet belátni a kereszteződést minden irányba.