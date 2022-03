Közlekedés

Sok utánajárást válthat ki egy olcsó kátyúbiztosítás a Mabisz szerint

Idén a csapadékszegény időjárás miatt a "kátyúszezon" enyhébbnek ígérkezik; aki azonban mégis balesetet szenved az úthibák miatt, annak nagyon körültekintően kell dokumentálnia a történteket, ha érvényesíteni akarja igényét. Évi pár ezer forintos kiegészítő biztosítással leegyszerűsödik az ügyintézés - hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) pénteki MTI-nek küldött közleményében.



Egy átlagos évben az országos közúthálózatot érintően közel ezren tesznek kárbejelentést, miközben a budapesti közút kezelőjéhez évente 400-500 bejelentés érkezik. Ezekhez társulnak a többi önkormányzati kezelésű úthálózaton a burkolathibák okozta károk. Így évente országos átlagban több ezer kátyúkár fordul elő.



Megjegyzik: az idei téli szezon az útburkolatokat is kevésbé viselte meg, így a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez az év első két hónapjában a tavalyi hasonló időszakhoz képest harmadával kevesebb bejelentés érkezett.



Az úthibák miatti balesetek elszenvedőinek fontos tudni, hogy a bejelentéssel a károsultnak a közút fenntartójához kell fordulnia, amely azonban kizárólag olyan esetben fizet kártérítést, ha a közútkezelő felelőssége egyértelmű, a jogalap pedig tisztázott. A káreseményt mindig a kárt szenvedett autósnak kell bizonyítania. Ezek alapján 2021-ben például a Budapest Közút Zrt.-nél a beérkezett kárigények alig több, mint felére ítéltek meg kártérítést - mutat rá a Mabisz.



A hatósági jegyzőkönyv fontos dokumentum lehet, ettől függetlenül is alaposan dokumentálni kell az esetet, több irányból készített fényképpel a kátyúról, az autóról, a helyszínről és jól láthatóan a keletkezett sérülésről. Ha a balesetet más is látta, érdemes feljegyezni a tanú vagy tanúk elérhetőségét.



A Mabisz felhívta a figyelmet arra, hogy jelentősen megkönnyítheti a balesetet szenvedett autós helyzetét, ha rendelkezik kátyúkár biztosítással. Ebben az esetben ugyanis nem az útkezelő, hanem a saját biztosítója felé jelentheti be a kárt. A biztosító kifizeti a kártérítést, majd utólag rendezi azt az illetékes közútkezelővel. Ugyanakkor ebben az esetben is fontos a részletes dokumentáció, ennek hiányában a biztosító sem tud fizetni. Mint ahogy akkor sem, ha a megengedettnél gyorsabban hajtott az autós, vagy figyelmeztető tábla jelezte az úthibát - közölték.



Kátyúbiztosítás jelenleg önállóan, illetve kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) vagy casco mellé kiegészítő biztosításként köthető, akár évi 2-3 ezer forintért. A kátyúkár biztosítást az hívta életre, hogy az ilyen károk átlagos összege 20 ezer forint körüli, a casco biztosítások önrésze pedig ennél jellemzően magasabb.