13 éves fiú vezette azt a kisteherautót, amely végzett az amerikai ifjúsági golfcsapattal

Egy 13 éves fiú vezette azt a kisteherautót, amely frontálisan ütközött egy furgonnal, amelynek eredményeként ő maga, férfi utasa, valamint a Délnyugati Egyetem (USW) két golfcsapatának hat tagja és edzőjük vesztette életét - erősítette meg az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal.



Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, a USW női és férfi golfcsapata kedd este a közeli Midland College-ban rendezett golfversenyről tartott hazafelé, amikor a kisteherautó a jelentések szerint áttért a szemközti sávba egy kétsávos, elsötétített autópályán, és az összesen kilenc halálos áldozatot követelő tragédiát okozta.

#BREAKING: The NTSB say the 13-year-old victim was behind the wheel of the Dodge truck at the time of the crash. Officials say the left front tire was a spare, it blew and sent the truck into the northbound lane, ultimately hitting the USW van.