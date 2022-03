Közlekedés

Mondja meg Ön, hol traffipaxozzanak

A rendőrség várja a javaslatokat az idei sebességmérési akció helyszíneire - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata kedden a police.hu oldalon.



Azt írták, hogy az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a Roadpol kezdeményezéséhez csatlakozva a magyar rendőrség is részt vesz a 24 órás összeurópai sebességellenőrzésben - az úgynevezett Speedmarathonban - március 24-én 6 órától március 25-én 6 óráig.



Az eddigi akciókhoz hasonlóan a rendőrség az ellenőrzési helyek kijelölésekor a lakosság véleményét is szeretné figyelembe venni, ezért idén is javaslatokat vár arra, hogy hol legyen sebességellenőrzés.



A javaslatokat az illetékes rendőr-főkapitányságok keddtől jövő hétfőig az erre a célra létrehozott e-mail címekre várják; az elérhetőségek megtalálhatók a rendőrség honlapján.