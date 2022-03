Közlekedés

Megmagyarázhatatlan földalatti mozgások: felszakadt és megcsavarodott az út Angliában - videó

Milliókba kerülhet egy szétszakadt út javítása, miután rejtélyes földalatti mozgások miatt annyira megcsavarodott, hogy úgy néz ki, mintha földrengés érte volna. 2022.03.06 07:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A B4069-es út egy szakasza a Wiltshire-i Lyneham közelében olyan súlyosan megsérült, hogy az aszfalt teljesen felszakadt, vagy 45 fokos szögbe csavarodott.



A Wiltshire-i hatóságok szerint az utat február 17-e óta lezárták - de a rendőrség szerint néhány autós még mindig megpróbálja használni.



A földrengésszerű károkat megmagyarázhatatlan földalatti mozgások okozták, amelyeket most vizsgálnak.



A helyi lakosok azt állítják, hogy a süllyedés az elmúlt évben egyre rosszabb lett, és a földcsuszamlás elkerülhetetlen volt.



A Wiltshire-i Tanács közölte, hogy a további lépések megtétele előtt megvárja a geotechnikai szakemberek jelentését.



Dr. Mark McClelland, a Wiltshire-i Tanács közlekedési kabinetjének tagja a BBC Radio Wiltshire-nek nyilatkozott: "Több százezer vagy akár több millió fontba is kerülhet [a javítás].



"Az út jelentős károkat szenvedett. Ez összesen akár 12 hónapig is eltarthat. Ez nem olyasmi, amit napok vagy hetek alatt meg lehet oldani.



Dr. McClelland hozzátette, hogy egyes helyeken az út akár négy lábnyira is "megdőlt", és a földrengéshez hasonló leírások pontosak.



Hozzátette: "Az alapfelület megcsúszott, és meg kell értenünk, hogy ez miért történt.



A rendőrség világosan megmondta, hogy az autósok számára nagyon veszélyes, ha figyelmen kívül hagyják a jelzéseket.



A figyelemre méltó károk a helyi üzleteket is érintik, a helyi kocsmák, mint például a Peterborough Arms, a zárás óta hatalmas veszteségeket szenvedtek el a foglalásokban.