Csoda: Kijev utcáin átment rajta az orosz tank, de túlélte - videó (18+)

Egy szörnyű videó az ukrán fővárosból mutatja be azt a pillanatot, amikor egy orosz tanknak tűnő jármű összezúz egy autót, amelyben egy ember tartózkodik.



Az incidensről és az azt követő eseményekről készült videók felkerültek a közösségi médiára.



Az egyik videót, amelyet Alexander Khrebet ukrán újságíró tett közzé, Kijev Obolon kerületében egy háztetőről rögzítették, és azt a pillanatot mutatja, amikor a tank összezúzza az autót.

An armed #Russia's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 25, 2022

Az incidensről más nézőpontokból készült videók is megjelentek (és megosztásra kerültek) a közösségi médiában.

In Ukraine, a Russian tank had driven over the civilian car. Terrifying footage. My thoughts are with the people of Ukraine. pic.twitter.com/hmIDNCUeus — Franak Viačorka (@franakviacorka) February 25, 2022

Franak Viačorka, az emberi jogi aktivista és fehérorosz politikus, Szvjatlana Csihanouskaja vezető tanácsadója egy rövid videót tett közzé, amelyen a tank áthajtott az autón. A videót már több mint 900 ezerszer nézték meg.



"Ukrajnában egy orosz tank hajtott át a civil autón. Rémisztő felvétel. Gondolataim az ukrán emberekkel vannak.



Egy másik videó, amely a közösségi médiában kezdett el keringeni, azt mutatja, ahogy a lakosság tagjai megpróbálják kimenteni a járműben ülő civilt. Nem világos, hogy a bent ülő férfi súlyosan megsérült-e.



A mentési kísérletről készült videó több mint 500 ezer megtekintéssel terjedt el. Látható, ahogy az emberek kalapáccsal ütik az összetört autót, és megpróbálják széthúzni a jármű darabjait.



A tankok mozgása Obolonban félelmeket keltett, hogy Ukrajna fővárosa, Kijev órákon belül eleshet. Az ukrán védelmi minisztérium Twitter-oldalán arra utasította a civileket, hogy szükség esetén készítsenek Molotov-koktélt, hogy "semlegesítsék a megszállót".



"Arra kérjük a polgárokat, hogy tájékoztassanak [minket] a csapatok mozgásáról. Készítsenek Molotov-koktélt, semlegesítsék a megszállót. Maradjanak nyugodtak, legyetek óvatosak. Ne hagyják el a menedékeiket" - tweetelte az ukrán védelmi minisztérium oldala a Google fordítása szerint.

The man whose car was rammed and crushed by alleged Russian strela has been rescued,

Kyiv oblast#Ukraine pic.twitter.com/qqikd1Efel — Aleph א #IStandWithUkraine 🇺🇦 (@no_itsmyturn) February 25, 2022

Az ENSZ emberi jogi hivatala szerint legalább 127 civil áldozatot követeltek Ukrajnában a helyzet, 25 ember meghalt és 102 megsebesült "lövések és légicsapások" következtében, bár ez valószínűleg alábecsült adat.



Az ENSZ emberi jogi Twitter-oldala többször figyelmeztetett arra, hogy a konfliktus egyre rosszabbul érinti a civileket Ukrajnában, és ragaszkodott ahhoz, hogy a polgári áldozatokat mindenáron el kell kerülni.



Az ENSZ emberi jogi főnökét, Michelle Bacheletet idézve a Twitter-oldalán közzétett tweetben ez állt: "A polgári lakosság védelmének prioritást kell élveznie. A robbanófegyverek használatát lakott területeken mindenáron el kell kerülni".



Egy másik tweet később így szólt: "Súlyosan aggódunk a csütörtöki és az éjszakai ukrajnai fejlemények miatt.



"[Nekünk] egyre több jelentés érkezik civil áldozatokról. Az is nyugtalanít bennünket, hogy Oroszországban önkényesen letartóztatnak a háború ellen tiltakozó tüntetőket"."

#Ukraine: "The protection of the civilian population must be a priority. The use of explosive weapons in populated areas should - at all costs - be avoided." - UN Human Rights Chief @mbachelet: https://t.co/tOmP1tugQk#Russia pic.twitter.com/7kpTgZUF3p — UN Human Rights (@UNHumanRights) February 24, 2022