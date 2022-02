Közlekedés

BKK: tovább javulhatnak a kerékpározás feltételei Kispesten

Könnyebben, akár 10-15 perc alatt elérhető lesz a kerület belső részeiből a Kossuth téri Piac vagy a Kispesti temető. 2022.02.03 05:30 MTI

Gyors és biztonságos kerékpáros kapcsolatok jöhetnek létre a főváros XIX. kerületében, köszönhetően a jelentős közlekedési fejlesztéseknek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel annak kapcsán, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent a kivitelezési munkákra vonatkozó ajánlati felhívás.



A BKK közleménye szerint a XIX. kerületi beruházás tervezésekor fontos szempont volt, hogy könnyebben és biztonságosabban lehessen kerékpárral megközelíteni a kerületben lévő köz- és oktatási intézményeket, üzleteket, valamint a közösségi közlekedés megállóit. Szempont volt az is, hogy megközelíthetők legyenek a szomszédos kerületek és a belváros felé vezető, már meglévő útvonalak - írták.



Könnyebben, akár 10-15 perc alatt elérhető lesz a kerület belső részeiből a Kossuth téri Piac vagy a Kispesti temető. A közösségi közlekedéssel való szorosabb kapcsolatot az útvonalak fejlesztése mellett az Üllői út mentén tervezett B+R kerékpártárolók is segítik.



A tervek szerint a főbb útvonalak mentén - az Üllői út és a Zalaegerszeg utca-Garázs utca által határolt területen - kerékpársávokat, valamint kerékpárutakat alakítanak ki, amelyeknek köszönhetően új kerékpáros kapcsolatok jöhetnek létre a kerületen belül.



Számos, már meglévő csomópont átalakításával csökkenhetnek a közlekedés kockázatai, továbbá a projekt részeként néhány helyszínen korszerűsítik a közvilágítást is. A kerület több pontján - így például a József Attila utcában, a Mészáros Lőrinc utcában, a Czuczor Gergely utcában, a Hárs utcában, valamint a Kolozsvár utcában - átalakítják és kiemelik a csomópontokat, így azok környezete is kerékpárosbaráttá válik.



A Pozsony utca egy szakaszán a forgalmi sáv mellett irányonként mindkét oldalon kerékpársávot létesítenek, a Hunyadi utcában kerékpársávot jelölnek ki. A Fő utca gyalogos és kerékpáros övezet lesz, a Hofherr Albert utcai körforgalomban kétirányú kerékpárút épül. A kedvelt úti céloknál - az oktatási, közigazgatási, kereskedelmi, sport- és egészségügyi intézményeknél - új kerékpártámaszokat helyeznek el, továbbá három helyszínen zárható kerékpártárolókat építenek, hogy segítsék a közlekedőket - írta a BKK.



A közlemény szerint eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a munkák várhatóan májusban kezdődhetnek meg, és 2023 első félévében fejeződhetnek be.



A kispesti beruházás egy nagyobb fejlesztési program része: az Európai Unió támogatásával a Versenyképes Operatív Program (VEKOP) keretében összesen bruttó 8,39 milliárd forint jut arra, hogy kerékpárosbaráttá alakítsák a fővárosi úthálózatot.



Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén ebből a BKK a XIX. kerületben - tartalékkerettel együtt - bruttó 871 millió forint támogatást tud felhasználni - írták.