Baleset

Ezért nem kéne bámészkodni baleset esetén - videó

Általános tapasztalat, hogy az utakon történő balesetek vonzzák a közlekedők szemét. A Magyar Közút most mégis arra kér minden autóst, hogyha nincs szükség vagy lehetőség a segítségnyújtásra és nem akarnak ők is egy újabb baleset résztvevői lenni, valamint nem szeretnének feleslegesen dugóban ülni, inkább ne hódoljanak ennek a szenvedélynek vezetés közben sem, főleg nem a gyorsforgalmi utakon.



Gyakran előfordul, hogy egy gyorsforgalmi úton, ha az egyik pályaoldalon baleset történik, akkor a másik oldalon is belassul a forgalom a vezetés közben bámészkodók miatt. Az így kialakult felesleges torlódások ugyanúgy balesetveszélyesek és rendszeresen okoznak koccanásokat, mint bármely más közlekedési szabály figyelmen kívül hagyása. Ezekből a gyorsforgalmi utakon visszatérő esetekből gyűjtött össze néhány példát az elmúlt pár napból a Magyar Közút a legújabb videójában, ami a cég hivatalos YouTube csatornáján érhető el és a cikk alatt is látható.



A hasonló torlódások és ebből kialakult balesetek elkerülése érdekében a szakemberek arra kérnek valamennyi autóst, hogy ha nincs szükség vagy lehetőség segítségnyújtásra, akkor minden esetben csak az útra és a vezetésre koncentráljanak. Tartsanak megfelelő követési távolságot, hogy egy esetleges váratlan helyzetben is időben tudjanak reagálni és minden esetben a kihelyezett jelzéseknek, az aktuális forgalmi, út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek.