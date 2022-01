Közlekedés

Vihar - A ceglédi vonalon továbbra is jelentős késésre kell számítani

Cegléd és Abony között várhatóan délutánig vagy akár estig is eltart a mintegy 200 méteren leszakadt felsővezeték helyreállítása az egyik vágány felett. 2022.01.31 07:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bár hétfő hajnalra a legtöbb vasúti vonalon elhárították a vasárnapi heves vihar okozta károkat - helyreállították a leszakadt felsővezetékeket, eltávolították a kidőlt fákat - , a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon továbbra is jelentős, 40-60 perces késéssel kell számolni - közölte a Mávinform az MTI-vel hétfőn reggel.



A tájékoztatás szerint Cegléd és Abony között várhatóan délutánig vagy akár estig is eltart a mintegy 200 méteren leszakadt felsővezeték helyreállítása az egyik vágány felett. Így csak egy vágányon haladhatnak a vonatok.



A torlódások és késések csökkentése érdekében a nyíregyházi, záhonyi és kör InterCity vonatok, valamint a sebesvonatok kerülő úton, a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon közlekednek, ezért Zugló, Kőbánya-alsó, Kőbánya-Kispest és Ferihegy megállóhelyeket nem érintik - közölte a Mávinform, jelezve azt is, hogy a Cegléd és Szolnok között közlekedő valamennyi vonat helyett ingavonat szállítja az utasokat.