Közlekedés

BKK: egyetlen bérlettel használható a HÉV és Volánbusz Mogyoródon

A MÁV-HÉV és a Volánbusz közötti megállapodásnak köszönhetően Mogyoródon belül HÉV-bérlettel a Volánbusz járatain, míg a mogyoródi HÉV-állomás és Budapest között autóbuszbérlettel a HÉV-en is lehet utazni - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-t.



A megállapodással olcsóbb és egyszerűbb lesz a HÉV-bérletesek Mogyoródon belüli közlekedése - közölték. A kölcsönös HÉV- és Volánbusz-bérletelfogadás révén pedig bármely budapesti megálló és a mogyoródi HÉV-állomás között érvényes buszbérlettel a H8-as HÉV-en is lehet utazni Ilonatelep és Mogyoród között - tették hozzá.



A BKK felhívta a figyelmet arra is, hogy a MÁV mobilalkalmazással már az összes, a főváros területét elhagyó HÉV-vonal Budapesten kívüli szakaszaira is lehet elektronikus bérletet váltani.



Az így váltott bérletek ára és érvényessége megegyezik a BKK-pénztáraknál, valamint az automatáknál vásárolt bérletekével - áll a közleményben.