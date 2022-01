Közlekedés

BKK: már elővárosi vonatokkal is lehet utazást tervezni a BKK FUTÁR applikációban

2022.01.15 01:30 MTI

Az újításnak köszönhetően a vasútállomásokra tartó utasok nyomon követhetik, hogyan érik el a számukra fontos szerelvényt a közösségi közlekedés használatával.

Újabb funkcióval bővült a BKK FUTÁR alkalmazása: már elővárosi vonatokkal is lehet utazást tervezni az applikációban, ugyanis a MÁV-Volán csoport fejlesztette interfészen keresztüli adatszolgáltatásnak köszönhetően a Budapest-bérletekkel igénybe vehető MÁV-Start járatok is megjelennek a felületen - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a BKK és a MÁV-Start ügyfelei a jövőben gyorsabban, akár kevesebb átszállással érhetik el úti céljukat, miközben az okoseszközök képernyőjén valós időben láthatják a vasúti szerelvények mozgását.



Az újításnak köszönhetően a vasútállomásokra tartó utasok nyomon követhetik, hogyan érik el a számukra fontos szerelvényt a közösségi közlekedés használatával. Akik vonattal érkeznek a fővárosba, azok is könnyen megtervezhetik, hogy a vonatról leszállva melyik BKK-járattal tudnak a leggyorsabban eljutni a célállomásukhoz - írták.



A BKK kiemelte: a Budapest-bérlettel számos vonat vehető igénybe többletköltség fizetése nélkül a város közigazgatási határain belül, ezért a fővárosiak számára is hasznos lehet a mostani fejlesztés: olyan gyorsabb és egyszerűbb útvonalakat is ajánlhat a rendszer, amire eddig nem gondoltak.



A közleményben idézik Vitézy Dávidot, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatóját, aki elmondta: a BFK kezdeményezésére az első lépés az volt, hogy a HÉV-ek is megjelentek a BKK FUTÁR alkalmazásában, most pedig az elővárosi vonatok.



"Ezek mellett azokat a vonatokat is figyelembe vehetjük az utazás megtervezésénél, amelyek távolsági járatként közlekednek ugyan, de az agglomerációs forgalomban is utazhatunk velük. Ez a fejlesztés a budapestieknek és az agglomerációból munkába járóknak lesz komoly segítség, továbbá hozzájárul ahhoz a célunkhoz, hogy integrált legyen a fővárosban és térségében a közösségi közlekedés" - mutatott rá Vitézy Dávid.



Homolya Róbert, a MÁV-Volán-csoport elnök-vezérigazgatója a kommüniké szerint úgy fogalmazott: "a MÁV-Volán-csoportnál azon dolgozunk, hogy az utasok egységes felületen, kényelmesen tudják megváltani menetjegyeiket és bérleteiket, így egyszerűbbé és gyorsabbá tegyük az utazásszervezést. BKK FUTÁR-ral közös fejlesztésünknek köszönhetően már az elővárosi vonatokkal is tervezhetnek az utasok. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a közösségi közlekedés versenyképes alternatívát nyújthasson az egyéni utazás helyett".



A BKK FUTÁR-rendszer már hét éve, 2014 ősze óta segíti a Budapesten közlekedőket. Havonta több millió utazást terveznek meg az applikáció segítségével, és jelenleg havi szinten 600 ezren használják a programot - írták.