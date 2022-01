Közlekedés

BKK: újabb járatokon vezetik be az első ajtós felszállást hétvégente

A 75-ös trolira és a 139-es autóbuszra hétvégente és ünnepnapokon is csak az első ajtónál lehet felszállni január 15-étől, szombattól, akinek nincs érvényes jegye, az a járművezetőtől tud vásárolni - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-t.



A tapasztalatok azt mutatják, hogy az első ajtós felszállási rendnek köszönhetően jelentősen javulhat az utasok biztonságérzete, és az intézkedésnek köszönhetően jóval könnyebb a jogosulatlanul utazók kiszűrése is - áll a BKK közleményében.



Az elmúlt időszakban Budapest több kerületében, számos járaton vezették be hétvégékre az első ajtós felszállási rendet, míg a csepeli buszokra, az újpesti 220-as buszra és a dél-pesti 68-as buszra hétköznap is csak így lehet felszállni - emlékeztettek.