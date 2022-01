Közlekedés

Turbó körforgalom épül az M0-shoz

Új le- és felhajtó ágakat terveznek az M0 csomópontjánál Szigetszentmiklós térségében.



A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az uniós közbeszerzési közlönyben közzétette az M0 autóút és az 5103 jelű összekötő út csomóponti fejlesztésének befejezéséről szóló ajánlati felhívást - írta a Magyar Építők.



A nyertes feladata a csomópontjának déli oldalán az autópálya jobb pályájának a különszintű csomópont lehajtó és felhajtó ágának megvalósítása, és kapcsolatának kialakítása az 5103. jelű úttal.



A lehajtó ág 223 méter, a felhajtó ág 257 méter hosszan biztosítja majd az M0 és az 5103. jelű út közötti kapcsolatot.



Az M0 autóúton a halásztelki és szigetszentmiklósi csomópont között megközelítőleg 2,5 kilométer hosszon az útpályán a három forgalmi sáv és üzemi sáv helyett, három forgalmi sáv és gyűjtő-elosztó sávot alakítanak ki a meglévő burkolatszélességen.



A Leshegy utcától déli irányban egy visszafordulást is biztosító kétsávos turbó körforgalmat alakítanak ki. Az 5103. jelű úton a beavatkozás hossza megközelítőleg 959 méter.



A tervek szerint az 5103. jelű út Leshegy utcai csatlakozásának, és a kialakítandó turbó körforgalom közötti szakaszának, valamint a körforgalom déli, illetve nyugati ágainak burkolatrekonstrukciója és pálya korrekciója is megvalósul.