Járműkeresedelem

Járműadat-szolgáltató: Magyarországon az autók 14,1 százalékának tekerhették vissza kilométeróráját

Főképp a határokon átnyúló járműkereskedelem áll a kilométeróra-csalások mögött egész Európában, Magyarországon is zömmel külföldről érkező autókat hirdetnek hamis adatokkal: 14,1 százalék lehet az országban a visszatekert kilométerórájú autók aránya, és a 58,2 százaléknak volt már balesete korábban - közölte a CarVertical járműadat-szolgáltató saját adatai alapján az MTI-vel hétfőn.



Hangsúlyozták, hogy a hamis információk mind a vásárlóknak, mind a tisztességes kereskedőknek kárt okoznak. A visszatekert kilométerórák és az elmaradt karbantartások miatt az új tulajdonosoknak sok költségük lehet utólag.



A közlemény szerint a nyugati piacokhoz hasonlóan belföldön is egyre elterjedtebb lesz a járműinformációk ellenőrzése. Ezek ismeretében a vevő jobban alkudhat, átláthatóbbá válik a használt járművek kereskedelme, a hamis adatok kiszűrésével csökken a bizalmatlanság - írták. A piac tisztulásához a CarVertical szolgáltatásai Magyarországon is hozzájárulhatnak, járműtörténeti információik ugyanis elérhetők a Használtautó.hu hirdetéseinél. A járműmúlt lekérdezésénél a CarVertical több mint 600 különböző, nemzetközi forrásból gyűjtött autótörténeti bejegyzésekből építi fel jelentései - írták.