Közlekedés

Szombattól a 12 tonnánál nehezebb járművek nem hajthatnak fel a népligeti felüljáróra

Rossz állapota miatt szombattól nem hajthatnak át a népligeti felüljárón a 12 tonnánál nehezebb járművek, ebbe a kategóriába tartoznak az Üllői úton közlekedő csuklós autóbuszok is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták: a személygépkocsival közlekedők továbbra is biztonságosan használhatják az átjárót, amelynek állapotát a BKK és a Budapest Közút szakemberei folyamatosan vizsgálják.



A korlátozás a 100E repülőtéri gyorsjáratot is érinti, amely közvetlen kapcsolatot biztosít Budapest belvárosa, valamint a Liszt Ferenc-repülőtér között. A repülőtéri járat januártól az átkelőt elkerülve, a Népligeten át közlekedik mindkét irányban, ez néhány perces menetidőnövekedést okozhat.



A közleményben az áll: sok más budapesti átkelőhöz, hídhoz hasonlóan a népligeti felüljáró esetében is elmaradtak a szükséges korszerűsítési munkák az elmúlt évtizedekben, így a főváros egy újabb felüljárót örökölt, amelynek közlekedési szerepe kiemelt, ugyanakkor rendkívül rossz állapotban van, és mielőbbi felújításra szorul. A korszerűsítéséhez szükséges forrással azonban jelenleg sem a fővárosi önkormányzat, sem a BKK nem rendelkezik - tették hozzá.