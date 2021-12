Időjárás

Másodfokú riasztásokat is kiadtak ónos eső miatt

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint először Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Tolna megyében adták ki ezeket, de további másodfokú riasztások várhatók még Baranya és Somogy megye területén.



Mindemellett az ország nagy részén, a fővárosban is várható ónos eső, ezeken a helyeken azonban egyelőre elsőfokú a veszélyjelzés.



A meteorológiai szolgálat azt írta: éjszaka a déli országrészben a hőmérséklet fagypont alá csökkenésével az esőt egyre nagyobb területen ónos eső váltja fel. A hajnali óráktól kezdődően a déli megyékben több milliméter, lokálisan (legnagyobb eséllyel a Mecsek északi lejtőin) 5 millimétert meghaladó mennyiségű ónos eső is hullhat.



"Az időjárási helyzetben rejlő nagy bizonytalanság miatt" akár piros riasztást is kiadhatnak - jegyezték meg, hozzátéve: a vasárnap délutáni órákra átmenetileg csendesedhet a csapadék, majd az esti, éjszakai óráktól egy újabb csapadékzóna éri el az ország déli határait. Ez a csapadékzóna az éjszakai órákban fokozatosan észak, északkelet felé haladva újabb több milliméter ónos esőt okozhat a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön.



Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-hez eljuttatott közleményében azt kérte: indulás előtt mindenki tájékozódjon arról, hogy van-e érvényben meteorológiai riasztás. Azokon a területeken ahol narancs vagy piros riasztást adtak ki ónos eső miatt, senki ne induljon útnak - fűzte hozzá.



A szóvivő azt ajánlotta az embereknek, hogy használják a katasztrófavédelem VÉSZ nevű alkalmazását, amely ingyenesen letölthető Android és iOS operációs rendszerű mobileszközökre.



Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a met.hu címen, az aktuális útviszonyokról pedig az utinform.hu oldalon lehet tájékozódni - írta.