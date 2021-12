Közlekedés

Magyar Közút: a várható havazás miatt mindenki tájékozódjon, mielőtt útnak indul!

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján általában december 25-én és 26-án indulnak el a legtöbben a karácsonyi családi és baráti látogatásokra, hosszabb utazásokra. 2021.12.23 14:25 MTI

Az ünnepek alatt többfelé is várható havazás, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett térségekben még utazásuk előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről és útviszonyokról.



A közútkezelő csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján csütörtök estétől az északkeleti megyékben havazás valószínű, másutt eleinte nagyobb területen előfordulhat ónos eső is. Pénteken az északkeleti megyékben a havazás egyre inkább havas esőbe, majd esőbe vált át. Szombaton és vasárnap pedig az Északi-középhegység tágabb térségében havas eső, havazás, néhol átmeneti ónos eső is lehet.



Felhívták a figyelmet, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján általában december 25-én és 26-án indulnak el a legtöbben a karácsonyi családi és baráti látogatásokra, hosszabb utazásokra, ezért az autósoknak érdemes járművüket átnézni és megfelelően felkészíteni a téli időjárási helyzetnek megfelelően.



Mint kiemelték: a közútkezelő a havazásban érintett megyékben az ünnepek alatt is 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban végzi a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, ahol lehet, ott az előszórásról vagyis preventív síkosságmentesítésről is gondoskodik majd.



Az aktuális útinformációkról a legkönnyebben az utinform.hu oldalon lehet tájékozódni. Itt kora reggeltől késő estig országos összefoglalókat publikálnak az út- és látási viszonyokról is az Útinform szolgálat munkatársai - közölték.