Közlekedés

Óriási karácsonyfát varázsolt a Megyeri hídból a Magyar Közút - videó

Fényfestéssel varázsolták zöld színűre a híd pesti hídfő felőli pilonját és ferdekábeleit. 2021.12.21 18:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Három napra az ország legnagyobb köztéri karácsonyfájává változott a főváros melletti Megyeri híd. A látványban december 21. és december 23. között, 16 órától 24 óráig lehet gyönyörködni. A híd pesti hídfő felőli pilonja és ferdekábelei ebben az időben speciális díszkivilágítást kapnak, így lesz hatalmas, zöldellő karácsonyfa a száz méter, vagyis 35 emelet magas, monumentális építményből.



A Magyar Közút azonban arra kéri az autósokat, hogy vezetés közben semmiképpen se fotózzanak és a leállósáv használata is szigorúan tilos (kivéve műszaki hiba esetén). Továbbra is figyelmesen, a követési távolságot betartva haladjanak át a hídon, erre a pályán lévő digitális kijelzőiken is külön felhívják a figyelmet.



Aki nem csupán a hídon áthaladva szeretné szemügyre venni az ország legnagyobb karácsonyfáját, annak javasolják, hogy a 2-es főút felől közelítse meg a hidat, a pesti hídfő alatti részen keresztül pedig az útbaigazító táblák segítségével mindenki könnyedén és legfőképp biztonságosan, gyalogosan vagy akár kerékpárral is eljuthat az átjáróra - olvasható a közleményben.