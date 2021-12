Közlekedés

MÁV: ünnepi menetrend szerint járnak majd a vonatok, a buszok és a HÉV

A MÁV-Volán-csoporthoz tartozó közlekedési társaságok - MÁV-START, Volánbusz, MÁV-HÉV - az ünnepekhez igazították a járatok közlekedési rendjét - közölte a vasúttársaság kedden az MTI-vel.



Azt írták, hogy a MÁV-START vonatai december 23-án a pénteki, december 24-én a szombati, december 25-én az ünnepnapi, december 26-án pedig a vasárnapi menetrend szerint járnak.



Hozzátették, hogy várhatóan sokan kelnek útra vonattal is, ezért érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket.



Közölték azt is, a kiemelt, frekventált vonalakon a csúcsidőszakokban közlekedő InterCity vonatokhoz - a lehetőségekhez képest - több kocsit kapcsolnak a helyjegy-fogyásától függően.



Úgy folytatták, a Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik: december 21-én munkanapon és a hét utolsó iskolai előadási napján, 22-én tanítási szünetes munkanapon, 23-án a hét utolsó tanítási szünetes munkanapján érvényes menetrend szerint indulnak a járatok.



Hozzáfűzték: az elmúlt évekhez hasonlóan december 24-én, szenteste napján a szabadnapi menetrendnek megfelelően indulnak az autóbuszok, egyes járatok azonban nem közlekednek. December 25-én és 26-án, karácsonykor munkaszüneti nap, illetve a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap beosztása szerint indulnak a buszok, egyes esetekben szintén korlátozásokkal - írták.



A közlemény szerint december 27. és 31. között a tanítási szünet munkanapjain érvényes menetrend szerint közlekednek a Volánbusz járművei, ezen belül hétfőn a hét első, pénteken a hét utolsó tanítási szünetes munkanapjára meghirdetett menetrend lesz érvényben. Január 1-jén, újévkor munkaszüneti napnak megfelelő menetrend szerint indulnak a járatok. Szilveszter és újév napján egyes járatok nem közlekednek. Január 2-án a hét első iskolai előadási és munkanapját megelőző munkaszüneti nap menetrendje érvényes. Január 3-án, hétfőn a hét első munka- és tanítási napjára meghirdetett autóbuszok indulnak - figyelmeztettek, hozzátéve, hogy egyes településeken a helyi járatok a fentiektől eltérően közlekedhetnek.



A HÉV december 24-én 16 óra után is közlekedik, szilveszterkor pedig valamennyi vonalon éjszaka is járnak a szerelvények. December 24-én Budapesten a közösségi közlekedés nappali járatai körülbelül 16 óráig közlekednek, ezt követően éjszakai járatokkal lehet utazni.



A közlekedési társaságok azt kérik az utasoktól, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat. Az állomások, megállók területén, illetve a járműveken kötelező az utazás teljes időtartama alatt az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. Akik nem viselnek maszkot, kizárhatók az utazásból és 8000 forint pótdíj fizetésére kötelezhetők.

Emlékeztettek, az Innovációs és Technológiai Minisztérium döntése alapján a decemberi dolgozó- és tanulóbérleteket a vasúti és közúti közösségi közlekedési szolgáltatók január 5. helyett január 7-ig fogadják el a vonatokon és a helyközi buszjáratokon.