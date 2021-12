Közlekedés

Több román-magyar határállomáson nem fogadnak vonatokat a romániai vasutassztrájk miatt

A román vasút tájékoztatása szerint 10 órától Biharkeresztes és Nyírábrány határállomásokon sztrájk miatt nem fogadnak és nem indítanak Magyarország felé vonatokat bizonytalan ideig - közölte a Mávinform hétfő délelőtt Facebook-oldalán.



Tudatták azt is, hogy a sztrájk miatt a 367-es számú Hargita InterCity, a Nagyvárad-Püspökladány közötti 364-es és 365-ös számú személyvonat és a Nagyszalonta-Püspökladány közötti 368-as számú személyvonat csak a belföldi szakaszon közlekedik Biharkeresztesnél. Nyírábránynál pedig a 686-os számú Szamos EC, és a Szatmárnémeti-Debrecen viszonylatú személyvonat közlekedik csak belföldi forgalomban - írták.



A román állami vasúti társaságnál (CFR) spontán munkabeszüntetés kezdődött hétfőn, miután a kormány pénteki ülésén befagyasztotta 2022-re a közalkalmazottak bérét az egészségügyi dolgozók és a tanárok kivételével. A sztrájkot a mozdonyszerelők kezdték, majd a pályakarbantartók is beszüntették a munkát. A Mediafax hírügynökség szerint hétfő délben a bukaresti Északi pályaduvarról már indultak személyvonatok. A hírtelevíziók helyszíni tudósításai szerint az ország különböző pályaudvarain veszteglő szerelvények utasai körében teljes a bizonytalanság, bejelentettlen munkabeszüntetéséről lévén szó, senki sem tudja tájékoztatni őket, mire számíthatnak.



A Mediafax hírügynökség Rodrigo Maxim szakszervezeti vezetőt idézve azt írta: a 47 ezer vasutas közül mintegy 1500 szüntette be a munkát, miután immár harmadszor halasztották el a vasutasok jogállásáról szóló, jelentős béremeléseket előirányzó törvény hatályba lépését. A jogszabályt 2022 áprilisától kellett volna alkalmazni, a pénteken elfogadott sürgősségi kormányrendelet azonban azt 2023 január 1-jére tolta. A CFR közleménye szerint hétfő délig 30 személyszállító vonat közlekedését érintette a sztrájk.