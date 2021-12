Közlekedés

Torlódás a román határátkelőkön a hazalátogató vendégmunkások és a járványügyi intézkedések miatt

A hétvégi roham lecsengése után a karácsonyt megelőző 24-48 órában újabb torlódást okozhatnak a határátkelőkön a külföldön dolgozó román vendégmunkások. 2021.12.20 12:53 MTI

Többórás torlódás alakult ki az elmúlt hétvégén a román határátkelőkön a hazalátogató vendégmunkások és a járványügyi intézkedések miatt, hétfőre azonban szinte mindenütt egy óra alá csökkent a várakozási idő.



A román határrendészet hétfői közleménye szerint Magyarország felől több mint 110 ezren léptek be az országba vasárnap, ami 250 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos (szombati) napjához képest. A román média szerint esetenként öt-hat órát is kellett várakozniuk a belépésre jelentkező utasoknak, sok esetben pedig a beoltatlanok hátráltatták az ügyintézést, azon méltatlankodva, hogy szülőhazájukba karácsonyra hazatérve karanténba kell vonulniuk.



Alexandru Rafila egészségügyi miniszter arról számolt be, hogy a hétvégén 16 ezer, Romániába belépő beoltatlan embert küldtek karanténba. A tárcavezető ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte, hogy az érintettek a közegészségügyi hatóság (DSP) szolgálatot teljesítő alkalmazottain töltik ki mérgüket. Az Arad megyei DSP-nek a Csanádpalota-Nagylak II. autópályaátkelőnél dolgozó orvosa szerint munkatársai folyamatos gyalázkodásnak vannak kitéve, és olyan esetek is előfordultak, amikor leköpdösték őket.



"Az embereknek meg kell érteniük, hogy Romániába hazatérve is ugyanolyan szabályokat kell betartaniuk, mint azokban az országokban, ahol dolgoznak vagy amelyeket meglátogatnak az Európai Unióban" - mutatott rá a román egészségügyi miniszter.



A román határrendészet honlapján elérhető adatok szerint hétfőn délben már az ország egyetlen határátkelőjén sem haladta meg az egy órát a várakozási idő a belépő oldalon. A román média azonban a korábbi évek tapasztalatai szerint azt jósolta: a hétvégi roham lecsengése után a karácsonyt megelőző 24-48 órában újabb torlódást okozhatnak a határátkelőkön a külföldön dolgozó román vendégmunkások.