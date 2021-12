Közlekedés

Elektromos kamiont állít forgalomba egy magyar cég az ALDI számára

Az ALDI Magyarország további lépéssel csökkenti karbonlábnyomát a WIN Capital Kft.-nek köszönhetően. A vállalat a magyarországi kiskereskedelmi cégek közül elsőként állít napi rendszeres forgalomba e-kamionokat, és ezzel szolgálja ki üzleteit. Egyedül a WIN Capital Kft.-nek volt erre megoldása, ahol szintén kiemelt stratégiai cél a fenntarthatóság.



Mindkét vállalat számára kiemelten fontos karbonlábnyomának csökkentése, Az ALDI Magyarország például 18 üzleténél telepített 50 kWp teljesítményű napelemeket, amelyek az érintett áruházak mintegy kéthavi áramigényét biztosítják fenntartható forrásból. Az élelmiszer vállalat 2017 óta teljes hálózatában és központi épületegyüttesében is zöldáramot használ, amivel több mint 40 %-kal csökkentette CO2-kibocsátását. 2018 óta pedig karbonsemleges a működése, mivel klímavédelmi projektek támogatásával ellentételezte operatív működésből származó üvegházhatású gázkibocsátását.



A kiskereskedelmi lánc most újabb lépéssel csökkenti CO2-kibocsátását: a magyarországi élelmiszer-áruházláncok közül elsőként elektromos kamionokat állít üzembe, amelyek üzletei napi áruellátását biztosítják majd. Az első kamion – egy nyergesvontató– még 2021-ben üzembe áll az ALDI biatorbágyi logisztikai központjánál. A nyergesvontatót eredetileg dízelüzeműként helyezték forgalomba, majd a teljes hajtáslánc átalakítása és akkumulátorokkal történő kiegészítése után vált a jármű kizárólag elektromos meghajtásúvá. Az akkumulátorok minősége és mennyisége garantálja az eddigiekkel megegyező teljesítményt és nyomatékot, így a szerelvény semmit sem veszített a hasznos teherbírásából, továbbra is akár 24 tonna áru elszállítására alkalmas, ezek tették lehetővé a kamionok között kuriózumnak számító zöld színű rendszámtábla kiváltását.

Az elektromos kamion egy töltéssel 200 kilométert tud megtenni, és mindössze 2 óra alatt 100%-ra tölthető az akkumulátora. Az elektromos hajtás egyetlen nyergesvontatónál havonta mintegy 3600 liter üzemanyag-megtakarítást jelent a dízelüzemű változathoz képest, egyúttal havi 13,7 tonnával kevesebb a lokális CO2-kibocsátása a járműnek. Az első kamion a Budapesten és Pest megyében található ALDI-egységeket fogja napi szinten áruval ellátni, a későbbiekben pedig újabb e-teherautó csatlakozik a flottához.



„Minden téren keressük azokat a megoldásokat, amelyekkel csökkenthetjük karbonlábnyomunkat. Üzleteinknél a napelemek telepítése, áruinknál a csomagolóanyag-felhasználás csökkentése, épületeinknél a zöldáram használata példamutató környezetvédelmi intézkedés. A logisztika területén pedig elektromos teherautókat állítunk forgalomba, egyúttal elkezdjük a töltőinfrastruktúra fejlesztését mind a biatorbágyi központunkban, mind az üzleteknél, így tovább növelhetjük majd a járművek hatótávolságát, és még több áruházunkat tudjuk lokális károsanyag-kibocsátás nélkül áruval kiszolgálni” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.



„Mindig azok közé az emberek közé szerettem volna tartozni, akik a társadalom számára kiemelkedő szerepet vállalnak a fenntartható jövőért. Ennek okán hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy a legnagyobb versenytársakat megelőzve, a régióban elsőként mi tudtunk egy 100%-osan elektromos meghajtású kamiont forgalomba állítani a kiskereskedelmi egységek ellátására, nulla károsanyag-kibocsátás mellett. Ezt azt jelenti, hogy az iparágon belül az ALDI Magyarország Bt.-vel elsőként csatlakoztunk az elektromos forradalomhoz, és elmondhatjuk: élen járunk a fenntartható fuvarozásban” – mondta Szemerey Loránd, WIN Capital Kft. tulajdonosa és ügyvezetője.