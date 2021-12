Közlekedés

BKK: fejlesztik és optimalizálják a jegy-és bérletkiadó automaták hálózatát

Fejlesztik és optimalizálják a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegy- és bérletkiadó automatáinak hálózatát, amelynek üzemeltetését a Senso Media Zrt. veszi át a T-Systems Magyarország Zrt.-től; az automaták számát a következő hetekben a jelenleg üzemelő 359-ről 318-ra csökkentik a fővárosban - mondta el a BKK vezérigazgatója szerdán online háttérbeszélgetésen.



Walter Katalin közölte, a BKK szerdán kötötte meg a közbeszerzési eljárás nyertesével, a Senso Media Zrt.-vel a szerződést a jegy- és bérletkiadó automatáinak üzemeltetésére. Az átadás-átvételi szakasz hétfőn kezdődik a rendszert gyártó és az eddigi üzemeltető T-System és a Senso Media között.



A megállapodás december 22-től legalább három évre biztosítja az automatahálózat üzemeltetését és az ügyfelek színvonalasabb kiszolgálását.



Walter Katalin kiemelte, az új üzemeltetési szerződés jóval szigorúbb szerződéses határidőkről, kötbérekről rendelkezik, továbbá csökken az üzemeltetési költség. Automatánként havi nettó 35 ezer forintos csökkenést tudtak elérni a közbeszerzés eredményeként. Eddig egy automata havi üzemeltetési költsége nettó 165 ezer forint volt, ez csökken december 22-től nettó 130 ezerre - mutatott rá.



Közölte, ezzel párhuzamosan a T-Systems Magyarország Zrt. folytatja a meglévő rendszer szoftveres és hardveres fejlesztését: a többi között az e-számla bevezetését, a mobilkészülékről történő QR-kód beolvasás lehetőségének kialakítását és a 4G routerek cseréjét.



Walter Katalin elmondta, a hálózat optimalizálása miatt, az online vásárlás térnyerésére tekintettel csökkentik az automaták számát. A hálózatban jelenleg 372 automata van, ebből 359 üzemel, és ez csökken 318-ra. Pár kivételtől eltekintve csak olyan helyeken csökkentik az automaták számát, ahol csoportban több gép áll egymás mellett.



A BKK vezérigazgatója kitért arra is, hogy a készpénzmentes vásárlások száma is dinamikusan bővül az automatáknál, már 70 százalékos a bankkártyás vásárlások aránya.



Diószegi Ágnes, a BKK ügyfélkapcsolati és értékesítési vezérigazgató-helyettese közölte, 17 kerületben csökken az automaták száma. A leszerelendő gépeken előzetes tájékoztatót helyeznek ki, majd a leszerelés után az automaták helyén marad egy zsámoly, amely tájékoztatja az utasokat arról, hogy hol van a legközelebbi értékesítési pont. Amint elindul a saját értékesítési applikációjuk, ennek a QR-kódja is elérhető lesz az említett a zsámolyokon - fűzte hozzá.



A BKK közleményében tudatta azt is, hogy automaták számának csökkentését elsősorban a mobiljegy részesedésének dinamikus növekedése indokolja, amely tovább erősödhet azt követően, hogy a jegy- és bérletvásárlás funkció beépül a megújuló BKK Futár alkalmazásba. A hálózat optimalizálásában a készpénzmentes vásárlás iránti igény és a fenntartható üzemeltetés is fontos szerepet játszik - írták.

Közölték, a főbb csomópontokban, az utasáramlási szempontok szerinti kiemelt helyszíneken lévő automaták kevésbé érintettek, ezeken a helyeken a gyors, gördülékeny vásárlás változatlanul biztosítva marad. A BKK ügyfélközpontjai, pénztárai és a viszonteladók ugyancsak alternatívát kínálnak azoknak, akik papíralapú jegyet vagy bérletet vásárolnának Budapesten - mutattak rá.



Az automaták pontos helyéről a BKK pontkereső oldalán - https://www.bkk.hu/pontkereso/ - lehet tájékozódni.