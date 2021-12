Közlekedés

ITM: elstartolt az elővásárlás, már lehet 2022-es éves autópálya-matricákat venni

Elindult a jövő évi országos és megyei autópálya-matricák előértékesítése, a vignettákat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. saját online értékesítési felületén, ügyfélszolgálati irodáiban és viszonteladó partnereinél lehet megvásárolni, az előre megváltott éves úthasználati jogosultságok 2022. január 1-jétől érvényesek - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szerdán az MTI-vel.



Felidézték, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) minisztériumi kezdeményezésre először 2016-ban nyitotta meg az éves érvényességű autópálya-matricák elővásárlásának lehetőségét. A többletszolgáltatás célja, hogy a közlekedők időben, kényelmesen, az értékesítőhelyeken januárban jellemző sorban állást és felesleges várakozást elkerülve lehessen megvenni az e-matricákat.



A közleményben Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára kifejtette, a hazai közúthálózat példátlan ütemű fejlesztésének köszönhetően egyre több helyre lehet autózni, buszozni gyorsan, kényelmesen és biztonságosan. Az autópályák és autóutak összes hossza 2019 óta minden évben legalább 100 kilométerrel nőtt. 2025-re az összes megyei jogú városba és tizenegy határállomásig gyorsforgalmi utakon lehet eljutni majd. Az úthasználati jogosultságok értékét is növeli, hogy megvásárlásukkal folyamatosan bővülő hálózatra lehet váltani bérletet. A rendkívül népszerű megyei matricákkal egy negyed tank benzin áráért tizenhárom hónapon át lehet közlekedni az adott megye teljes díjköteles hálózatán - tette hozzá az államtitkár.



Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója hozzátette, az éves jogosultságokat egyre több járműre veszik meg az érvényességi idő kezdete előtt. Míg 2018 decemberében közel 120 ezer, 2019 és 2020 utolsó hónapjában is mintegy 143 ezer éves e-matrica talált gazdára. Az elővásárlási időszakban elkelt vignetták körülbelül 40 százaléka volt országos és 60 százalékuk megyei érvényességű.



A vezérigazgató a közleményben rámutatott arra, hogy a 2022-es éves országos és megyei autópálya-matricák érvényességi ideje 2022. január 1-én indul (2021. decemberében tehát még nem biztosítanak úthasználati jogosultságot), és 2023. január 31-én jár le.



A NÚSZ Zrt. a 2022-re érvényes éves országos és megyei autópálya-matricák elővásárlásához is az ematrica.nemzetiutdij.hu oldalt ajánlja, ahol érintkezésmentesen, kényelmesen, akár mobiltelefonon beszerezhető az úthasználati jogosultság. Más online szolgáltatókkal, közvetítőkkel szemben itt nem kell kényelmi díjat fizetni, és az ellenőrzőszelvényt sem kell két évig megőrizni. Egyre többen veszik meg elektronikus úton az e-matricákat, az idei online vásárlások száma dinamikus növekedést követően 35 százalékkal múlta felül a tavalyi adatot - tájékoztatott az ITM.