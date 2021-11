Közlekedés

BKK: sűrűbben jár a 100E repülőtéri gyorsjárat

Sűrűbben jár péntektől a 100E reptéri gyorsjárat, a Budapest belvárosa és a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér között közvetlen összeköttetést biztosító járat a forgalmasabb napokon már 10 percenként indul - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint tovább emelkedett az elmúlt időszakban a Liszt Ferenc-repülőtér utasforgalma. Sokan választják a közösségi közlekedést a reptér megközelítésére, a fokozódó repülőtéri forgalomnak köszönhetően a 100E reptéri gyorsjáratot novemberben már naponta több mint 5000 utas veszi igénybe.



A BKK ezért az ügyfelek kényelme érdekében péntektől tovább sűríti a menetrendet.



A legforgalmasabb hétfői, pénteki és vasárnapi napokon 9 és 18 óra között 10 percenként indulnak a 100E autóbuszok. Kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton napközben 12 percenként járnak a buszok. A hét minden napján hajnalban - elősegítve a kora reggeli repülőjáratok elérését - a repülőtér felé 20 percenként közlekedik a 100E, a késő este érkező járatokhoz igazodva pedig 23 órától 1 óráig 15 percenként indul a reptérről.



A BKK közölte, ha esetenként a forgalom nagysága megkívánja, további járműveket tudnak beállítani a vonalra. Az utaskoordinátorok a hosszabb üzemidőhöz igazodva éjszaka is segítik az utasok felszállását - tették hozzá.



A 100E busz továbbra is egyedi díjszabás szerint közlekedik, az egy útra szóló jegy 900 forintba kerül. A reptéri gyorsjáratra érvényes jegy kényelmesen és érintésmentesen, akár mobiltelefonról is megvásárolható a mobiljegy-alkalmazásokból.