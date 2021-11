Közlekedés

Kiemelkedően nőtt a balatoni komp forgalma

Folyamatosan és kiemelkedően nőtt a balatoni komp forgalma az elmúlt években, a várakozások szerint az idén a szállított személyek száma 38 százalékkal, a gépjárművek száma 50 százalékkal lesz több, mint 2015-ben, a kerékpároké pedig megduplázódik - áll a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) közleményében, amelyet szerdán juttattak el az MTI-hez.



Az előzetes adatok szerint a kompon szállított utasok száma az év végére meghaladhatja az 1 millió 375 ezer főt, amire utoljára 24 évvel ezelőtt, 1997-ben volt példa.



A Bahart az idei, 175. jubileumi hajózási szezonjában az elmúlt 20 év legmagasabb utasszámával zárhatja az évet. Az őszi kirándulóidő és a Balaton-parti rendezvények is hozzájárultak ahhoz, hogy a kompforgalom már 2021. október 17-én elérte a teljes 2019. évi utasszámot - közölték. Szerdán pedig a társaság kétmilliomodik utasát köszöntötték, e szám elérésben szerepe volt a személyhajózás forgalombővülésének is. A menetrendi, a séta-, a program- és a rendezvényhajók a tavalyi számokat átlagosan 23 százalékkal felülmúlva 649 ezer utast szállítottak az idén.



A forgalomnövekedést a felújítások és az igényekhez igazított menetrendeknek, járatsűrítések is támogatták a közlemény szerint.



A kiemelt fejlesztések jövőre folytatódnak. A társaság modernizációja az állami tőkeemelésnek köszönhetően két új komp és két új személyhajó beszerzésével, a kisebb hajók felújításával, az online jegyvásárlás bevezetésével, a menetrend- és szolgáltatáskínálat további finomításával folytatódik - áll a közleményben.



A Bahart kiemelte, hogy a komp egész évben közlekedik, a téli menetrend szerint a járatok Szántód felől 7.00-18.00 óra között, Tihany felől 7.15-18.15 között, óránként indulnak. December 4-én Mikulás Hajókat indít a társaság Balatonfüredről és Siófokról.