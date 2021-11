Sport

Tereprali ob - Lengyel siker Nyírádon, magyar páros a dobogón abszolútban

A lengyel Tomasz Bialkowski, Dariusz Baskiewicz páros nyerte az autósok mezőnyében a tereprali országos bajnokság idei utolsó fordulóját Nyírádon és környékén, a negyedikként végző Molnár Balázs, Molnár Gabriella duó pedig ezzel az eredménnyel az abszolút összetett harmadik helyén zárta az idényt.



A verseny sajtószolgálatának vasárnapi közleménye szerint a második pozícióban szintén egy lengyel kettős, Piotr és Karolina Otko végzett, míg harmadikként az abszolút bajnoki címet már korábban bebiztosító Miroslav Zapletal, Marek Sykora cseh, szlovák páros zárta a Raid of the Championst, amely a Közép-európai Zóna Kupa (CEZ) aktuális fordulója, valamint a lengyel bajnokság idényzáró viadala is volt egyben.



A hatfordulós idei országos bajnokság utolsó állomásán diadalmaskodó Bialkowski, Baskiewicz kettős abszolútban ezüstérmes lett, ehhez szükségük volt a mostani sikerre.



"Nagyon örülünk annak, hogy ilyen jól sikerült az idei esztendő a számunkra, hiszen Gabival az első teljes idényünket teljesítettük. Nagyon odatettük magunkat, ez a mi igazi terepünk, amikor kicsit hűvös van, picit esik az eső és a pálya emiatt sáros" - idézte a közlemény Molnár Balázst.







A motorosok és a quadosok mezőnyében egyformán lengyel siker született Nyírádon.



"Nyugodtan kijelenthető, hogy ezzel a viadallal visszajött a hitem a versenyszervezésbe, ugyanis nemcsak a versenyzők, hanem az összes munkatársam maximumot nyújtott, ami elengedhetetlen volt a sikeres évzáráshoz" - nyilatkozta Garamvölgyi Zoltán főszervező, és hozzátette: a tavalyi koronavírus-járvány miatt teljes egészében elmaradó idény után az idei hatfordulós ob megrendezését "hatalmas előrelépésnek" tartja.