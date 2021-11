Közlekedés-innováció

A közösségi közlekedés járművei számára fejleszt levegőtisztító rendszert a SolvElectric

A közösségi közlekedést biztonságosabbá tevő, a járművek légtechnikai rendszerére integrált, fotokatalikus elven működő levegőtisztító rendszert fejleszt pályázati támogatással a szegedi SolvElectric Technologies Kft. - tájékoztatta a vállalkozás az MTI-t.



A közlemény szerint a 2023 nyaráig tartó, 313,2 millió forintos költségvetésű program megvalósítására a cég 201,58 millió forint támogatást nyert el az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) döntése alapján.



A vállalkozás olyan fotokatalikus elven működő, a járművek légtechnikai rendszerére integrált ózonmentes levegőtisztító technológiát fejleszt, amely a piacon egyedülállóként alkalmas lesz a magas levegőáramoltatási környezetben is hatékonyan tisztítani a levegőt. Az alkalmazott LED-ek és bevonatok teljesen biztonságosak, így menet közben is egy légtérben működtethetnek az utasokkal.



Az idén harmincéves Solvelectric Technologies Kft. 2004 óta foglalkozik személyszállító kabinrendszerek légtechnikai rendszereinek tervezésével és kivitelezésével. A vállalkozás korábban partnerei részére végzett légtechnikai rendszerek tervezésével kapcsolatos feladatokat. A korábbi kutatási és fejlesztési eredményekre alapozott projektben az új levegőtisztító rendszer kifejlesztése mellett elvégzik a termék autóbuszokon történő kipróbálását és piacra vitelét.



A Solvelectric Technologies Kft. jogelődjét 1991-ben alapították Szegeden, a vállalkozás 1993 óta végez kereskedelmi tevékenységet, 2012-ben hozta létre saját kutatás-fejlesztési részlegét. Az innovációs tevékenység eredményeként a cég sikerrel vezette be a piacra növénytermesztéshez használható led-lámpáit, nagy teljesítményű szolár invertereit, illetve légtisztító-berendezéseit. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 33 alkalmazottat foglalkoztató cég tavaly - a 2019-es 23,5 százalékkal meghaladó - 506,7 millió forint nettó árbevételt ért el. Adózott eredménye 2019-ben 18,1, 2020-ban 8,9 millió forint volt.