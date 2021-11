Közlekedés

A chiphiány miatt megugrott az igény a használt személyautók iránt

Az autópiacot sújtó chiphiány hatására októberben 6,2 százalékkal több, 12 040 használt személyautót regisztráltak az országban a tavaly ilyenkori szinthez képest - idézte a DataHouse adatait a JóAutók.hu használtautó piactér csütörtökön az MTI-nek eljuttatott közleményében.



Kiemelték: a fokozott érdeklődés az árakban is megmutatkozik, az átlagár-emelkedés egyes használtautó-kategóriákban év eleje óta a 20 százalékot is meghaladja.



Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója a közlemény szerint elmondta: a vásárlók egyre nagyobb része fordul a használt autók felé, októberben már közel negyedével kevesebb új autót adtak el Magyarországon, mint egy évvel korábban.



Az alkatrészhiány miatt visszaeső termelés jelentősen kitolta az új autók esetében a megrendelés és az átvétel közti várakozási időt, miközben a gyártási költségek növekedése számottevő áremelkedéssel is járt - részletezte.



Az első negyedévben az importált használt autók mennyisége még 18 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi értékektől, október végére azonban a piac már teljesen behozta a lemaradását. A használtautó-import mennyisége az év első tíz hónapjában összesen 110 013 volt, ami gyakorlatilag megegyezik az előző év hasonló időszakában regisztrált 110 262-es értékkel.



Október végéig az újautó-eladások száma 103 683 volt, ami az év első felében tapasztalt felfutás miatt még mindig 1,6 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 102 054-es szintet. A harmadik negyedévben ugyanakkor az újautó-eladások száma már 13,6 százalékkal alakult a tavalyi hasonló időszakban regisztrált szint alatt, októberben pedig csupán 9131 új személyautót értékesítettek, ami 23,6 százalékkal kevesebb a tavaly októberi 11 950-es volumennél.



A közleményben iparági elemzőkre hivatkozva az áll, hogy a félvezető-ellátás bizonytalansága legalább a jövő év közepéig kitart, ami tartósan magas szinten tartja a keresletet a használtautó-piacon. A megnövekedett kereslet miatt várhatóan az év hátralévő hónapjaiban is magas szinten marad az import volumene, így szinte bizonyossá vált, hogy 2021-ben a tavalyi 130 430-nál több használt autó áramlik majd az országba - jelezte a weboldal üzemeltetője.