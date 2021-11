Közlekedés

Közútkezelő: forgalommal szemben és kerékpárral is közlekedtek az M30-as új szakaszán

Többen is a forgalommal szemben vezettek, sőt, volt aki kerékpárral közlekedett a leállósávon az egy hete átadott M30-as autópálya új szakaszán - tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kedden az MTI-t.



A történteket a forgalomfigyelő kameráik is rögzítettek - tették hozzá.



Közleményükben felidézték: múlt kedden adták át a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában elkészült M30-as autópálya Miskolc és Tornyosnémeti közötti, mintegy 60 kilométernyi szakaszát.



Múlt szombaton kora reggel egy 82 éves kazincbarcikai nő először szabályosan haladt az M30-as autópályán, majd meggondolta magát és megfordult, utána nagy sebességgel a forgalommal szemben vezetett egészen Halmajig, összesen 28 kilométert.



Szintén szombaton, a kora délutáni órákban egy 59 éves encsi nő is a forgalommal szemben közlekedett a 64-es kilométer térségében. Ő ráadásul kétszer is megfordult a pályán, mire sikerült lehajtania. Előbbi esetben baleset is történt, ugyanis az 51-es kilométernél két lengyel kamion haladt a külső és belső sávban egymás mellett, amikor észlelték a szembejövő autót és lehúzódtak a leálló, és a külső sávba, azonban a két kamion érintőlegesen így is ütközött, míg a szabálytalan autós tovább haladt.



A rendőrök mindkét nőt előállították, bevonták vezetői engedélyüket és gyanúsítottként hallgatták ki őket.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felvételei elérhetők a társaság hivatalos YouTube-csatornáján - írták, hozzátéve: az új M30-as autópálya digitális kijelzőin külön megerősítették a jelzéseket a szakemberek, hogy még jobban segítsék az autósok tájékozódását.



A közútkezelő felhívta a figyelmet: ahol új autópálya szakaszok épülnek, ott érdemes az arra közlekedőknek még utazásuk előtt megtervezniük útvonalukat, hogy feltérképezhessék, hol, milyen csomópontokon keresztül tudnak felhajtani és eljutni úticéljukhoz. Fontos, hogy az adott térségben élők se megszokásból vezessenek, figyeljék az előjelzéseket, a gyorsforgalmi utakhoz kapcsolódóan kék hátterű táblákon jelzik a szakemberek az útirányokat, településeket.



Az autósoknak ajánlott folyamatosan frissíteniük navigációs eszközeiket és mindig a legfrissebb térképszolgáltatásokat használniuk - emelték megjegyezve: rendszeresen előforduló probléma, hogy a régi szoftverek nem ismerik fel az új pályaszakaszokat és nem megfelelő utasításokat adnak a közlekedőknek, mint például, hogy forduljanak meg.



Ha egy sofőr miután felhajtott a pályára és a jobb oldalára esik az elválasztósáv, akkor biztos lehet benne, hogy a forgalommal szemben halad, ilyen esetben amilyen gyorsan csak teheti, húzódjon le a leállósávra és hívjon segítséget - írta közleményében a közútkezelő.