Mol: a rossz minőségű, lejárt szavatosságú AdBlue műszaki meghibásodást okozhat

2021.10.29 15:00 MTI

Az AdBlue romlandó, a rossz minőségű, lejárt szavatosságú adalékanyag költséges javítással járó műszaki problémákat, akár maradandó károsodást is okozhat a járművekben - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Mol.



A vállalat tájékoztatása szerint a Molnak van elég AdBlue-ja ahhoz, hogy kielégítse a normál fogyasztói igényeket, sőt szeptember óta 20 százalékkal többet kap a gyártóktól.



Ha a fogyasztók csak a szükséges mennyiséget vásárolják meg, akkor rövid időn belül helyreáll a piac és mindenkinek jut majd a termékből - hangsúlyozták a közleményben.



A dízelmotoros járművek adalékanyagát személygépjárművek esetén jellemzően 10 ezer kilométerenként, nehézteher-gépjárművek esetén pedig 5 ezer kilométerenként érdemes utántölteni. A Molhoz, mint forgalmazóhoz továbbra is annyi AdBlue érkezik a gyártóktól, amellyel normál kereslet esetén biztosítani tudja az autósok zavartalan ellátását - jelezték.



A készlethiányt a sajtóhírek nyomán kialakult pánikfelvásárlás, és a 10-20-szorosára nőtt lakossági kereslet okozza - közölte a Mol. Mint írták, a tömeges, részben nyerészkedési célú felvásárlás felborította a magyar piacot.



A Mol továbbra is arra kéri a fogyasztókat: csak megbízható forrásból és valóban szükséges mennyiséget vásároljanak a termékből, hogy rövid időn belül elegendő AdBlue lehessen a kutakon a hét minden napján.



A Mol szerdán közölte az MTI-vel, hogy a tömeges felvásárlások miatt korlátozta az AdBlue értékesítését. Az ellátásbiztonság érdekében egy tranzakción belül 1 darab kannás terméket lehet vásárolni, a pisztolyos AdBlue-tankolásnál pedig legfeljebb 50 liter az alkalmanként kiadható mennyiség. A Mol töltőállomásain a közfeladatot ellátó szervek, a mentők, a tűzoltóság, a rendőrség a készlet erejéig továbbra is korlátozások nélkül vásárolhat. A vállalat tájékoztatása szerint a gáz drágulása miatt egész Európában hiánycikk az AdBlue. A Mol bízik a helyzet gyors rendeződésében, addig is gondoskodik a készletei rendszeres feltöltéséről - tették hozzá.