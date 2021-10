Közlekedés

A MÁV-Volán-csoport járatai a hosszú hétvégéhez, mindenszentekhez igazodva közlekednek

A MÁV-Volán-csoport járatai a hosszú hétvégéhez, mindenszentekhez igazodva közlekednek

Bizonyos településeken mindenszentek ünnepe és a halottak napi megemlékezés időszakában plusz járatok közlekednek a temetők jobb elérése érdekében. 2021.10.27 22:30 MTI

A MÁV-START vonatai október 31-én, vasárnap az ünnepnapi, november 1-jén a vasárnapi, 2-án már a munkanapi menetrend szerint közlekednek - közölte a vasúttársaság szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy a november 1-jei mindenszentek ünnepéhez közeledve az átlagos hétvéginél nagyobb forgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat és indulás előtt tájékozódjanak menetrendváltozásról. Érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni - tették hozzá.



Változik a Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is - hívták fel a figyelmet.



Közölték azt is, november 1-jén valamennyi HÉV-vonalon a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint járnak a szerelvények.