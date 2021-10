Autó

Abroncsgyártók szövetsége: folytatódott a négyévszakos gumiabroncsok előretörése

Miközben a személyautó és a tehergépkocsi gumiabroncsok piaca stagnál idén a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, töretlen a vásárlói kedv a személyautókra gyártott négyévszakos abroncsok iránt, itt 20 százalékos növekedést regisztráltak éves összevetésben - közölte a Magyar Gumiabroncs Szövetség (HTA) az Európai Gumiabroncs- és Gumigyártók Szövetsége (ETRMA) gumiabroncs-eladási statisztikái alapján csütörtökön az MTI-vel.



Ugyanakkor hozzátették, a dinamikus növekedés ellenére a négyévszakos abroncsok relatív népszerűsége még nem forgatta fel a piacot; az összvolumen 7-8 százalék teszik ki jelenleg a személyautókra gyártott abroncsok piacán belül.



Közölték, a tehergépkocsi abroncsok szegmensében a gazdasági fellendülésnek köszönhetően 2 százalékos növekedést figyeltek meg 2019-hez képest, amely a vártnál nagyobb mértékű volt, igaz, ebben benne van a készletfeltöltés is. Azonban 2021 harmadik negyedévének adatait 2020 harmadik negyedévével összehasonlítva már 1 százalékos visszaesést állapított meg a szövetség.



A közlemény idézte Fazilet Cinaralp asszonyt, az ETRMA főtitkárát, aki elmondta, a 2020-as évhez hasonlóan 2021-ben is a négyévszakos abroncsok forgalmának erős növekedése marad a fő húzóerő, a piac általános visszaesése mellett. Az adatok azt is mutatják szerinte, hogy a kezdődő általános gazdasági fellendülés még nem hozta meg a gyümölcsét az ágazat számára. Reméli, hogy a következő hónapok pozitívabb tendenciát fognak mutatni - tette hozzá.



A Magyar Gumiabroncs Szövetség (HTA) 2011-ben alakult meg hét magyarországi gyártókapacitással, illetve képviselettel rendelkező nemzetközi gumiabroncsgyártó vállalat részvételével. A gumiabroncsipar a magyar gazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata. Magyarországon az iparág 7 vállalata - az Apollo, a Bridgestone, a Continental, a Goodyear, a Hankook, a Michelin és a Pirelli - képviselteti magát önálló nagykereskedelmi egységgel, közülük 4 cég hazai gyártókapacitással is rendelkezik, és folyamatosan fejleszt.



Az ágazatban foglalkoztatottak száma folyamatosan nő, közvetlenül mintegy 6 ezer, közvetve pedig több mint 15 ezer. A szövetség becslése szerint a magyar gumiabroncs-iparág a GDP 1,5-2 százalékát állítja elő. A HTA megalakulása óta tagja az Európai Gumiabroncs- és Gumigyártók Szövetségének (ETRMA), amely az európai gumiabroncs-ipar központi szövetsége, és irodája Brüsszelben található.