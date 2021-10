Közlekedés

BKK: öt hónap alatt több mint egymilliószor utaztak a Mol Bubival

A közbringarendszer májusi megújulása óta - öt hónap alatt - már több mint egymillió alkalommal használták a kerékpárokat - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-t.



Júliusban és augusztusban is 226 ezerszer, szeptemberben pedig 240 ezerszer használták a szolgáltatást - közölték.



Az első őszi hónapban - a közbringaszolgáltatás 2014-es indulása óta számítva - új abszolút rekord is született, napi 10 ezer utazással. A tanítási időszak első két hetében az átlag napi utazások száma 8696 volt - tették hozzá.



A BKK közleménye szerint nemzetközi összehasonlításban sikeres közbringa-szolgáltatásnak számít ha egy kerékpárt átlagosan 4-8-szor használnak egy nap. A Mol Bubi a rekord elérésekor 8 utazás/jármű/nap értéket mutatott, ami kimagasló.



A kerékpározás általában is egyre népszerűbbé válik Budapesten: a város négy pontján - a Bem rakparton, az Árpád hídon, a Hungária körúton és a Weiss Manfréd úton - kihelyezett számlálók szerint júliusban 360 ezerszer, augusztusban 277 ezerszer, szeptemberben pedig több mint 283 ezerszer bicikliztek ezeken a pontokon. Ez utóbbi 27 százalékos emelkedést jelent a járvány előtti azonos időszakhoz - tehát 2019 szeptemberéhez - képest. Szeptemberben naponta átlagosan 9464-en, augusztusban 8950-en, júliusban 10031-en bicikliztek a mért szakaszokon - ismertették.



A rendszert tovább bővítik: októbertől ötven új kerékpár állt forgalomba, és a tervek szerint a hónap végén további 310 vadonatúj bicikli érkezik - jelentették be.



A BKK az egymilliomodik utazást kezdeményező ügyfelét éves Mol Bubi-bérlettel köszöntötte - áll a közleményben.