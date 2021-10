Közlekedés

ITM: közúti közlekedési környezetvédelmi akció - több mint 900 járműből tizenhetet kellett vizsgára berendelni

Szeptemberben huszonötödik alkalommal ellenőrizték egy héten át közúti mérésekkel a gépkocsik környezetvédelmi állapotát Budapesten és három vidéki nagyvárosban. 2021.10.18 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szakemberek 30 fővárosi, debreceni, győri és szegedi helyszínen a tervezettnél másfélszer több, 918 ellenőrzést végeztek el. Komolyabb problémák miatt tizenhét gépjárművet hívtak be műszaki vizsgára - tájékoztatott hétfőn az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



Az ITM támogatásával, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló akció negyedszázados múltra tekint vissza. A hagyományos őszi ellenőrzéssorozatban a hazai gépkocsiállomány átlagos környezetvédelmi állapotát mérik fel, annak változását vizsgálják és értékelik. A területi kormányhivatalok közlekedési hatósági munkatársai idén is minden nap másutt, a fővárosban összesen tizenöt, a vidéki megyeszékhelyeken öt-öt helyszínen dolgoztak szeptember utolsó hetében - ismertette a minisztérium közleménye.



A felmért állomány nagyobbik fele személygépkocsi, minden tíz autóból hat benzinüzemű, négy pedig dízeles volt. Átlagéletkoruk a tizenöt évet közelíti, de viszonylag nagy a szórás, Budapesten tizennégy, Szegeden közel tizenhét esztendő volt a megállított kocsik átlagos kora. A kishaszongépjárművek és nyerges vontatók sokkal fiatalabbak, az e kategóriákból vizsgált járművek átlaga nem éri el a tíz évet sem. Kihasználtságuk funkciójukhoz igazodva eltérő: a személyautók kilométerórái átlagosan mintegy 200 ezer, a kishaszongépjárműveké hozzávetőleg 270 ezer, a tehergépjárműveké közel 500 ezer, a nyerges vontatók pedig majdnem 740 ezer megtett kilométert mutattak.



Az ezredfordulón még mindössze a dízelmotoros autók fele, a benzinmotorosok kétharmada felelt meg a követelményeknek. A rendszeres ellenőrzés és tájékoztatás hatására az elmúlt években tíz vizsgált járműből átlagosan már csak egy-két esetben találtak kifogásolnivalót a szakemberek. A megfelelési arány idén is hasonlóképpen alakult: a benzines autók több mint nyolcvan, a dízelesekének több mint kilencven százaléka találtatott kifogástalannak. A legjobban a fővárosi dízelüzemű állomány teljesített 95 százalékra kerekíthető értékkel, a legtöbb baj a győri benzinesekkel volt, ezek kevesebb mint háromnegyede nem akadt fenn a rostán.



Az ITM közleménye idézi Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárt, aki elmondta: "A járműállomány jobb környezetvédelmi mutatói mérséklik a környezeti terhelést, javítják a levegő minőségét. A közúti közlekedési környezetvédelmi akcióban dolgozó kollégák már második éve produkálnak jelentősen nagyobb mérési darabszámot. A kirívóan rossz állapotú, erősen szennyező gépkocsival közlekedőknek két hónapon belül időszakos műszaki-környezetvédelmi vizsgálaton kell megjelenniük járműveikkel. A tisztább településekért a gépkocsik állapotának javításával is tehetünk, egy-egy autó szennyezése karbantartással, korszerűsítéssel akár meg is felezhető" - jelentette ki az államtitkár.