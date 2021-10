Közlekedés

Palkovics: 10 éven belül hazai gyártású, high-tech, környezetkímélő buszokra cserélik a járműállományt

A tervek szerint 10 éven belül magas technológiai színvonalú, a környezetet kisebb mértékben terhelő, hazai gyártású autóbuszokra cserélik a magyarországi autóbusz-állományt - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter csütörtökön Budapesten, a Credobus Econell 18 Next hazai fejlesztésű csuklós autóbusz bemutatóján.



Magyarországon jelenleg mintegy 8500 autóbuszt tartanak üzemben, amelyek átlagéletkora meghaladja a 14 évet; célul azt tűzték ki, hogy ezt jóval 10 év alá vigyék - közölte a miniszter.



Kiemelte: a hazai autóbusz-stratégiát egyebek mellett arra alapozta a kormány, hogy Magyarországon komoly autóbusz-fejlesztési és -gyártási kapacitás, valamint szakértelem áll rendelkezésre.



A hazai fejlesztésű és gyártású Credobus Econell 18 Next csuklós autóbusz ultrakönnyű vázszerkezetre épített jármű, a kategória legkedvezőbb üzemanyag-felhasználású és legalacsonyabb fajlagos szén-dioxid kibocsátású terméke - ismertette Krankovics István, a gyártó Kravtex Kft. ügyvezető igazgatója. Palkovics László felhívta a figyelmet arra, hogy a hagyományos hajtásláncok fölött eljárt az idő, csökkenteni kell a járművek által okozott emissziót.



A miniszter kitért arra is, hogy a magyar gazdaság pozitív irányba változott; mint mondta, a magyar ipar high-tech, a járműipar ennek jó példája. Felidézte a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egy évvel ezelőtti tanulmányát, amelyben minősítették a különböző országok iparszerkezetét a high-tech gyártásképesség és a high-tech termékek szempontjából.



Magyarországon ez 70 százalék volt, annyi, mint Németországban vagy Dániában, ezzel a lista elején álltunk - fogalmazott.



A miniszter az új buszt bemutatva kiemelte, hogy újra van magyarországi gyártású csuklós autóbusz.



A gyártó Kravtex Kft.-ről szólva jelezte, hogy a vállalat beszállítója a legnagyobb hazai közösségi közlekedési szolgáltatónak, a közelmúltban adták át egy 420 darabos keret utolsó autóbuszait a Volánbusznak.



Krankovics István közölte: az új jármű, az Econell 18 Next a hasonló méretű és befogadóképességű buszoknál 3 tonnával, 15 százalékkal könnyebb, ez ugyanennyivel kevesebb üzemanyag-fogyasztást és környezetszennyezést jelent.



Elmondta azt is, hogy Kravtexnek jelenleg mintegy 2400 busza üzemel a Volánbusznál.