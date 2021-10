Közlekedés

BKK: pótlóbuszok közlekednek a hétvégén az 50-es villamos helyett

Szombaton és vasárnap nem közlekedik Budapesten az 50-es villamos, helyette pótlóbusszal lehet majd utazni. Hétfőtől pedig október 30-áig a kispesti szakaszon a villamos csak Pestszentlőrincen, a Villanytelep és a Béke tér között jár majd, a Határ út és a Lajosmizsei sorompó között pótlóbusszal lehet majd utazni - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



Az 50-es villamos vonalát korszerűsítik - írták -, felújítanak több közúti átjárót, négy megállóhelyen hét peront építenek át akadálymentesre, valamint infrastrukturális fejlesztéseket is elvégeznek.



A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy a 3-as metró elérésére átszállásmentes alternatív utazási lehetőséget biztosít a Szarvas csárda tér térségéből a 182-es, a 182A, a 184-es, a 193E, a 282E és a 284E autóbusz, a Margó Tivadar utca térségéből pedig a 136E autóbusz.



A BKK közölte azt is, hogy szombattól október 30-áig többfelé 30 kilométer/órás sebességkorlátozásra és sávelhúzásra kell számítani, valamint egyes szakaszokon csökken a sávszélesség.



Az Üllői út és a Szabó Ervin utca csomópontjában, valamint a Lőrinci piac felőli oldalon is útszűkület, esetenként pedig sávlezárás mellett dolgoznak majd. A



belváros felé az Üllői útról nem lehet majd a Nagysándor József utcába balra kanyarodni.



Az Üllői út helyett a Ferihegyi repülőtérre vezető utat vagy az Ady Endre utat érdemes használni - derül ki a BKK közleményéből.