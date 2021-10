Közlekedés

Budapest Maraton - Lezárásokra kell számítani a hétvégén

Futóverseny miatt péntektől vasárnap estig lezárják a fővárosi Pázmány Péter sétányt, emellett a hétvégére időszakosan és szakaszosan a budai és a pesti alsó rakpartot, valamint más útszakaszokat is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön a honlapján. A tájékoztatás szerint a Pázmány Péter sétány pénteken 9 órától vasárnap 20 óráig lesz lezárva.



Több mint tízezer résztvevőt - köztük mintegy ezer külföldi vendéget - várnak a szombat-vasárnap sorra kerülő 36. Spar Budapest Maraton futófesztiválra. A két nap során 11 távot teljesíthetnek az érdeklődők, 400 métertől a maratoni távig.



Szombaton időszakosan lezárják a budai alsó rakpart Dombóvári út és Üstökös utca közötti szakaszát 7 és 15 óra között, várhatóan 9 órától 11.30-ig a Halász utcai felhajtótól a Bem rakpart-Jégverem utca-Fő utca-Clark Ádám tér-Lánchíd utca és az Alagút utca-Attila út-Apród utca-Ybl Miklós tér-Várkert rakpart útvonalat, továbbá 15 óráig a Műegyetem rakpartot. Ezek mellett 9.20 és 10.30 között sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér-Szent Gellért rakpart-Szent Gellért tér útvonalon.



Vasárnap lezárják a budai alsó rakpartot 6 és 15 óra között, továbbá a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Dráva utca között 9 és 13.30 között. Szintén lezárásra kell számítani 9-től 14.30-ig a Bem rakpart-Jégverem utca-Fő utca-Clark Ádám tér-Lánchíd utca-Várkert rakpart útvonalon, az Alagút utca-Attila út-Apród utca útvonalon, valamint a Szent Gellért rakparton, a Műegyetem rakparton és a Dombóvári úton is 11 óráig.



Sávlezárások lesznek 10 és 13 óra között az Árpád híd, 13.30-ig a Margit híd Budára vezető oldalán, továbbá 14 óráig a Jászai Mari tér-pesti alsó rakpart-Népfürdő utca-Árpád híd-Árpád fejedelem útja útvonalon. A közlekedőknek korlátozásra kell számítaniuk 10 és 13 óra között a Szentendrei úton a Bogdáni út és a Reményi Ede utca között, a Mozaik utcában, a Leányfalu utcában, a Reményi Ede utcában és a Tavasz utcában.



A forgalomkorlátozások a közösségi közlekedés járatait is érintik.



A 153-as autóbusz pénteken 9 órától üzemzárásig, a 154-es autóbusz pénteken 9 órától vasárnap üzemzárásig rövidített útvonalon közlekedik.



Szombaton és vasárnap időszakosan más útvonalon jár a 19-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as és a 49-es villamos, valamint az 5-ös, a 105-ös és a 178-as autóbusz, emellett a 16-os autóbusz egy-egy órán át nem közlekedik.



Vasárnap időszakos változások lesznek a 9-es, a 15-ös, a 26-os, a 29-es, a 34-es, a 106-os, a 109-es, a 115-ös, a 118-as, a 134-es, a 137-es, a 218-as, a 226-os, valamint a 237-es autóbusz közlekedésében.