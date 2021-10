Közlekedés

MÁV-Start: újra el lehet jutni Budapestről Zürichbe hálókocsival

Újra el lehet jutni Budapestről Zürichbe hálókocsival; a Münchenbe induló Kálmán Imre EuroNight egy része Salzburgtól külön kocsikkal közlekedik Svájc legnagyobb városába - közölte a MÁV-Start Zrt. hétfőn az MTI-vel.



A Kálmán Imre EuroNight a Keleti pályaudvarról menetrend szerint 20:40-kor indul, és a Győrön, Bécsen, Salzburgon, Innsbruckon és Feldkirchen át közlekedő közvetlen kocsijai 8:20-kor érkeznek meg Zürichbe. Visszaúton Zürichből 21:40-kor indulnak a közvetlen kocsik, amelyek a Keleti pályaudvarra 9:19-kor futnak be.



Az éjszakai vonatra a jegyárak az előző évhez képest nem változtak: háromágyas fülkében utasonként 69,90 euró, kétágyasban 89,90 eurótól vásárolhatók meg a SparNight menetjegyek.



A koronavírus-járvány előtti utolsó évben a zürichi hálókocsit több mint 13 ezer utas vette igénybe - ugyanebben az évben Münchenbe és Brassóba is 9000 körül volt a hálókocsiban utazók száma. Az átlagos kihasználtság 93-94 százalék volt, és még a leggyengébb januári időszakban sem ment 75 százalék alá. Tavaly nyáron, abban a másfél hónapban, amikor a közlekedést lehetővé vált, minden korlátozás ellenére is az átlagos kihasználtság 70 százalék volt, és több mint 1200 utas választotta a hálókocsit - olvasható a vasúttársaság közleményében.