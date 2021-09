Közlekedés

BKK: továbbra is átkelőhajó segíti az átjutást a Lánchíd közelében

Az átkelőhajón munkanapokon, hétfőtől péntekig a BKK havi bérleteivel, vagy az egy hónapnál hosszabb érvényességű termékeivel lehet utazni. 2021.09.30 20:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A menetrend szerint közlekedő átkelőhajó továbbra is segíti a Dunán való átjutást a Lánchíd felújítása idején - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.



Közleményük szerint az Akadémia és a Jégverem utcai kikötő között közlekedő hajójárat péntektől 10 és 18 óra között közlekedik. A Duna budapesti szakaszán szintén menetrend szerint induló körjárat október 3-áig, vasárnapig közlekedik. A menetrend elérhető a BKK honlapján.



Az átkelőhajón munkanapokon, hétfőtől péntekig a BKK havi bérleteivel, vagy az egy hónapnál hosszabb érvényességű termékeivel lehet utazni. A meghatározott BKK-bérletekkel nem rendelkező utasoknak, továbbá szombaton és vasárnap, illetve ünnepnapokon - személyesen a Mahart jegypénztáraiban, illetve a hajón - 500 forintos jegy vásárolható 2 éves kor felett. Az átkelőhajón - jegyváltással - kutya és kerékpár szállítására is lehetőség van. A jegy egy utazásra érvényes - fejtették ki.



Felidézték: a Lánchíd lezárása óta, 2021 júniusától 250 ember befogadására alkalmas személyhajó biztosítja a gyors átjutást a Duna két partja között. Budapest legfrekventáltabb területén, a pesti belváros és a Várnegyed között a BKK és a Mahart együttműködésében a meglévő infrastruktúrát felhasználva indult átkelőjárat. A Duna fővárosi szakaszán közlekedő rendszeres hajójárat, amely a közösségi közlekedés alternatívájaként és turisztikai attrakcióként is népszerű volt a nyári időszakban, október 3-án, vasárnap indul utoljára - olvasható a BKK közleményében.