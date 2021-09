Közlekedés

BKK: rekordokat dönt a megújult Mol Bubi

A BKK - látva a MOL Bubi kerékpárok magas kihasználtságát - még idén mintegy 30 százalékkal, további több száz kerékpárral tervezi bővíteni a flottát. 2021.09.22 09:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szeptemberben volt olyan nap is, amikor már több mint tízezer utazás történt a megújult Mol Bubival, a fővárosi közbringarendszerrel - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a napi utazások száma már a szolgáltatás újraindulását követő első két hétben megdöntötte az első szériás Mol Bubi rekordját, és azóta is naponta 7-9 ezerszer használják a bicikliket.



Az eddigi legsikeresebb éve a közbringaszolgáltatásnak 2015 volt, 652 ezer utazással. Ezt a rekordot a második széria 100 nap alatt meghaladta, szeptember 19-éig pedig már csaknem 850 ezerszer választották a MOL Bubival való közlekedést.



Szeptember közepéig 75 ezren regisztráltak a szolgáltatásra, az első generáció hét év alatt érte el a 117 ezer regisztrációt - sorolták a közleményben.



Közölték azt is, nemzetközi összehasonlítás alapján a sikeres közbringa-szolgáltatásoknál egy kerékpárral átlagosan 4-8-szor utaznak egy nap. A MOL Bubi a rekordnak számító napi tízezer utazással 8 utazás/ jármű értéket mutatott, ami kimagaslónak számít. Ezzel Budapest olyan városok csoportjához csatlakozott, mint New York vagy Barcelona, ahol a nemzetközileg elismert közbringaszolgáltatások kerékpárjaival átlagosan 6-szor utaznak egy-egy napon - tették hozzá.



A BKK - látva a MOL Bubi kerékpárok magas kihasználtságát - még idén mintegy 30 százalékkal, további több száz kerékpárral tervezi bővíteni a flottát - hívták fel a figyelmet.