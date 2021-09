Közlekedés

BKK: a hétvégétől szabadabb lesz az út a Blahánál

A befejező munkákat majd elsősorban az őszi szünetben és a hétvégéken végzik el, hogy azok a lehető legkisebb mértékben zavarják a közúti forgalmat. 2021.09.16 18:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az autóval közlekedők a hétvégétől újra bővített forgalmi kapacitással használhatják a Blaha Lujza téri csomópontot, hétfő hajnalban pedig visszaáll a villamosbarát körúti lámpaprogram is - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-t.



Ez azt jelenti, hogy a Rákóczi úton mindkét irányba három sáv - két forgalmi sáv és egy buszsáv -, a Nagykörúton pedig két-két sáv lesz járható - tartalmazza a közlemény.



A befejező munkákat majd elsősorban az őszi szünetben és a hétvégéken végzik el, hogy azok a lehető legkisebb mértékben zavarják a közúti forgalmat - tették hozzá.



Mint írták, a bővítés azt követően válik lehetségessé, hogy befejeződött a Rákóczi út és a Nagykörút csomópontjában lévő aluljáró-szigetelési munka. Ugyan a Nagykörúton az őszi szünetig 2-2 szűkített forgalmi sávon halad a forgalom, mert a munkák a szegélyek mentén még tartanak, de a korábbi - a csomóponti munkák megkezdése előtti - közúti kapacitás újra biztosított.



A Nagykörúton kerékpárral továbbra is a gépjárműforgalmi sávban közlekedve lehet átjutni a csomóponton. Továbbá hétfő hajnaltól ismét a régi lesz a nagykörúti lámpaprogram, így a villamosbarát programozásnak köszönhetően előnyben részesülnek a közösségi közlekedés kötöttpályás járművei - ismertették.



A csomópontban és annak közvetlen környezetében a jelenlegi forgalomkorlátozás feloldása után - várhatóan november végéig - már csak az őszi szünet idején várható a kereszteződés egészét érintő korlátozás. Ekkor fejezik be a csomópontban az útburkolat végleges kopórétegének felvitelét.



A munkák előrehaladásáról csütörtöktől a Blaha Lujza téren egy LED-es, a megújuló Blaha Lujza teret ábrázoló látványterveket is bemutató kivetítő tájékoztatja az arra járókat - közölte a BKK.