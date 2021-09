Közlekedés

BKK: hétfőn kezdődik a Blaha Lujza tér felújításának újabb üteme

A belső és a külső sáv helyett irányonként a belsőket használhatják az autóval közlekedők, mert elkezdődik a tér felújításának hatodik üteme - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a hatodik ütem kezdetével ugyanúgy két-két sávon haladhat a közúti forgalom, mint a felújítás ötödik ütemében, csak hétfőtől másik sávokon. A Nagykörúton továbbra is irányonként egy sáv járható - tették hozzá.



A térhez csatlakozó Márkus Emília utca és Somogyi Béla utca lezárása változatlan, a Stáhly utcában, valamint a Kőfaragó utcában is megfordított forgalmi rend szerint haladhatnak az autóval közlekedők.



A Somogyi Béla utca Stáhly utca és Kőfaragó utca közötti szakaszán - a Nagykörút felőli oldalon - a felújítás miatt a negyvenöt fokos parkolás helyett párhuzamos parkolás van érvényben.



A tér belső, legnagyobb része továbbra is lezárva marad, tehát sem a gépjárművek, sem a gyalogosok nem használhatják, illetve a gyalogosforgalom által használt legtöbb járdafelületen, valamint a szökőkutak környékén is folytatják a felújítási munkákat - írták.



A Keleti pályaudvar felé közlekedő 7-es autóbuszcsalád megállóját gyalogosan az aluljáró felől, illetve a Népszínház utca és az Astoria irányából egy mobilkerítések által leválasztott gyalogos folyosón keresztül lehet megközelíteni.



A 4-es és a 6-os villamos megállója, valamint a 7-es autóbuszcsalád Keleti pályaudvar felé közlekedő megállói közötti, a Rákóczi úthoz közelebbi gyalogátkelő továbbra is zárva van, csak a Népszínház utca felőli felszíni gyalogátkelő használható.



A nagykörúti kerékpársáv ideiglenesen megszűnt a csomópontban, az irányonként fennmaradó egy forgalmi sávban közlekedve lehet átjutni kerékpárral a csomóponton.



A hatodik építési ütem ideje alatt - az előző ütemekhez hasonlóan - a BKK az alternatív kerékpáros útvonalak használatát javasolja: biciklivel a Rákóczi tér felé a Wesselényi utca-Klauzál utca-Márkus Emília utca-Stáhly utca-Somogyi Béla utca útvonalat érdemes választani.



A 4-es és a 6-os villamos a felújítás idején végig közlekedik, a munkák nem érintik a járat Blaha Lujza téri megállóját - tették hozzá.



A Blaha Lujza tér felújításával párhuzamosan a Corvin Áruház felújítása is zajlik, ezért az épület körül mobilkerítések határolják a munkaterületet - áll a közleményben.