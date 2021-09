Közlekedés

Elindult a Connecting Europe Express különleges vonat

A vonat öthetes útja során több mint 100 városban áll meg az Európai Unió 26 országában. 2021.09.02 19:29 MTI

A vasút 2021-es európai évének alkalmából üzembe állított "Connecting Europe Express" nevű különleges járat szeptember 2-án elindult a lisszaboni állomásról, a vonat öthetes útja során több mint 100 városban áll meg az Európai Unió 26 országában - jelentette be az Európai Bizottság csütörtökön.



A vonat október 7-én érkezik meg végállomására, Párizsba és jelentősebb állomásai között van a szlovén főváros, Ljubljana is, így összeköti egymással az EU Tanácsának portugál, szlovén és francia elnökségét.



A járat tervezetten szeptember 19-én délelőtt érkezik Budapestre Arad felől, a Keleti pályaudvarra, ahonnan még aznap délután tovább indul Kassa irányába. A szerelvény egyik kocsiját a MÁV-Start biztosítja.



Az európai vasúti nyomtávok közötti különbségek miatt a Connecting Europe Express három vonatból - egy ibériai, egy standard és egy balti vonatból - áll, amelyek a járat útvonala mentén találkoznak majd. A projekt emlékeztetőül szolgál az európai vasúti hálózat egyes részei közötti átjárhatóság hiányosságaira, ugyanakkor a vasúti társaságok és a pályahálózat-működtetők együttműködéséről is tanúskodik.



A vonat útvonala mentén Európa-szerte számos vasútállomáson szerveznek rendezvényeket a vonat köszöntésére. Egyes események - konferenciák és a vonat fedélzetén zajló nyilvános viták - élő közvetítésben is megtekinthetők lesznek, és a szervezők arra buzdítják a vasút iránt érdeklődőket, hogy személyesen is üdvözöljék a meghatározott állomásokon megálló vonatot.



Alina Valean közlekedésért felelős uniós biztos az esemény alkalmából azt nyilatkozta: a vasúti közlekedés közös történelmünk egyik meghatározó eleme, a vasútban rejlik ugyanakkor Európa jövője is, hiszen a karbonsemleges közlekedési ágazat megteremtését elősegítve megoldást kínál az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére és a koronavírus-járványból való gazdasági kilábalásra egyaránt.



Az elkövetkező hetekben a Connecting Europe Express mozgó konferenciaközpontként, és nyilvános vitafórumként szolgál majd, ahol a résztvevők megvitathatják, miként tehető a vasút a legvonzóbb közlekedési móddá mind az utasok, mind a vállalkozások számára - mondta az uniós biztos.



A Connecting Europe Express az Európai Bizottság és az Európai Vasutak Közössége (CER), valamint az európai vasúti társaságok, pályahálózat-működtetők és számos más, uniós és helyi szintű partner közötti egyedülálló együttműködés eredményeként született - írták a közleményben.