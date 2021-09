Közlekedés

BKK: elkezdődött a trolifejlesztés a Baross utcában

A munkák első ütemében a fali horgokat és a meglévő felsővezeték-tartó oszlopokat ellenőrzik jellemzően a kis forgalmú, esti időszakokban. 2021.09.02 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentős trolifejlesztés kezdődött a Baross utca, a Szabó Ervin tér, az Üllői út és a Kálvin tér nyomvonalon, amelynek köszönhetően idén állandó és megbízható trolibuszkapcsolat jöhet létre az érintett szakaszon - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a kivitelező DUNAGÉP Zrt. szeptember 1-jén nekilátott a VIII. kerületi szakaszon a trolibusz-felsővezetékhálózat fejlesztésének. Az új felsővezeték-tartó oszlopok, váltók, valamint az egyéb berendezések gyártása és beszerzése már korábban elkezdődött. A munkavégzés nem jár a forgalom érdemi zavarásával - írták.



A munkák első ütemében a fali horgokat és a meglévő felsővezeték-tartó oszlopokat ellenőrzik jellemzően a kis forgalmú, esti időszakokban. A második ütemben - várhatóan októbertől - kicserélik az oszlopokat, valamint felszerelik a felsővezeték-tartó keresztsodronyokat és a vezetékeket is - tudatták.



A fejlesztés részeként a Baross utcai - jelenleg használaton kívüli - troli-felsővezetéket ismét bekötik a hálózatba. Ennek eredményeképp a Harminckettesek tere és a Kálvin tér közötti útvonalon is felsővezetékes üzemmódban, gazdaságosabban közlekedhetnek a trolibuszok. Az elektromos terhelésnövekedés miatt fejlesztik a villamos betápláló kábeleket, új felsővezeték-szakaszokat építenek, a Kálvin téren új felsővezeték-tartó oszlopokat telepítenek, a Szabó Ervin téren lévő oszlopokat pedig megerősítettre cserélik - ismertették.



A műszaki átadás-átvételi eljárás várhatóan idén év végén kezdődhet. A trolibusz-felsővezetékhálózat fejlesztése nettó 169,2 millió forintból valósul meg.



A tájékoztatás szerint a "Budapesti trolibusz-járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés" a fővárosi önkormányzat és a BKK egyik kiemelt közlekedésfejlesztési beruházása. A teljes projekt megvalósítását az Európai Unió az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében a Kohéziós Alapból 3,891 milliárd forinttal támogatja. A támogatási szerződés teljes összege a fővárosi önrésszel mintegy nettó 3,991 forint.



A BKK kiemelte: a közösségi közlekedés, valamint az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra korszerűsítése 2021-ben is hangsúlyos szerepet kap. A BKK közlekedésfejlesztési beruházásának egyik jelentős célja, hogy frissítse a főváros elöregedett trolibuszállományát, továbbá biztosítsa a trolibusz-közlekedés üzembiztos és gazdaságos üzemeltetésének feltételeit. Európai uniós források felhasználásával 2018-ban 10 szóló és 11 csuklós trolibuszt szerzett be a Solaris-Skoda gyártótól. Ezek a járművek a kor elvárásainak megfelelő szolgáltatásaikkal - tágas férőhely, légkondicionálás, akadálymentesség, fedélzeti kamerák - fokozzák a Budapesten utazók komfortérzetét, és négy kilométert önjáró üzemmódban is képesek megtenni.

Rendelkezésre álló anyagi forrás esetén további lendületet kaphat a fővárosi járműparkfejlesztés, mivel a BKK tavaly november 30-án módosította a Solaris-Skoda gyártóval kötött szerződését, és 2021. november 30-ig él az opciós lehívási lehetőség. A fővárosi közlekedésszervező a megállapodás szerint további 48 trolibuszra tarthat igényt, s választhatja meg, hogy csuklós, illetve szóló járműveket szeretne - közölte a BKK.