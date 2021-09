Közlekedés

ITM: az útfelújításokban nem volt vakáció, több mint félezer kilométeren most is dolgoznak

Mintegy 900 kilométeren fejeződtek be augusztus végéig vagy zajlanak jelenleg is útfelújítások az ország minden részében. 2021.09.01 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 2021-re tervezett ezer kilométernyi út több mint harmada már elkészült. Az elért előrehaladásnak megfelelően az egész éves mérleg az eredeti célkitűzésnél többet mutathat majd - közölte szerdán az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



A közleményben hangsúlyozzák: a közlekedési hálózatok megfelelő műszaki állapota fontos a magyar emberek, a vállalkozások és az egész gazdaság számára. Az elmúlt évtizedben több mint 6000 kilométernyi útszakaszt tettek rendbe, az elvégzett beruházások értéke 755 milliárd forint volt. A 2010 előtt felhalmozódott karbantartási lemaradás ledolgozása mindmáig rengeteg feladatot jelent.



Közölték, a kormány több programban, jelentős részben hazai forrásból támogatja a fokozatos előrehaladást. A tavasszal tömegesen megindult útfelújítások kényelmesebbé és biztonságosabbá teszik az autózást, buszozást. A felújítások elsősorban vidéken, a kistelepüléseken javítják a helyi életminőséget - tette hozzá az ITM.



A közlemény idézi Mosóczi Lászlót, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkárát, aki elmondta: "a kivitelezők a nyár végéig 330 kilométeren végeztek feladataikkal, további mintegy 560 kilométeren pedig most is dolgoznak. Ha az eddigi tempóban haladunk tovább, az idei beruházások összesen akár 1250 kilométeren javíthatják elsősorban az alsóbb rendű közutak szolgáltatási színvonalát. A tavalyit így mintegy két és félszeresen meghaladó mennyiségű fejlesztés évtizedes rekordot jelentene."



A nyári hónapokban készült el többek között a Gyula-Makó összekötő út közel 8 kilométeres, a Szarvas-Szentes és a Tokaj-Taktaharkány összekötő utak hozzávetőleg 6 kilométeres, a Nagybajom-Lábod, a Nyírbátor-Nyírábrány és a Szarvaskő-Vadna összekötő utak mintegy 5 kilométeres szakaszainak rendbetétele. Júniustól augusztusig összesen 260 kilométernyi fejlesztés ért el a műszaki átadásig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásaiban - írták.



Szilvai József Attila, az országos közútkezelő vezérigazgatója a közleményben kiemelte: "útüzemeltetői szempontból is nagyon örvendetes, hogy az előzetes tervekhez képest több, főleg mellékúti felújítás valósulhat meg idén. A beruházásoknak köszönhetően az érintett szakaszokon nő a forgalombiztonság, nagymértékben javul az út szolgáltatási színvonala, és rövidülnek az utazási idők. A megújuló utak hozzájárulnak a térségi központok, óvodák, iskolák, munkahelyek, közintézmények gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb eléréséhez."