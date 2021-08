Közlekedés

Vágánykorszerűsítés hétvégente a Keleti pályaudvaron, változik a menetrend több vonalon

Vágánykorszerűsítéseket végeznek szeptemberben hétvégenként a budapesti Keleti pályaudvaron, emiatt számos ponton változik a menetrend a miskolci, a hegyeshalmi, a szolnoki és a kelebiai vonalon, egyes járatok a Déli pályaudvarról indulnak - közölte a Mávinform kedden az MTI-vel.



A menetrendváltozások oka, hogy a Keleti pályaudvar és Kőbánya-felső közötti, már épülő harmadik vágányhoz új kitérő- és váltókapcsolatokat hoznak létre.



A szeptemberi hétvégéken a hegyeshalmi vonalon közlekedő soproni és szombathelyi InterCityk a Keleti pályaudvar helyett a Déli pályaudvarról indulnak és oda érkeznek. Néhány vonat pénteken és hétfőn is Déli pályaudvarra, illetve néhány IC-vonat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik.



A hatvani vonalon a félóránkénti gödöllői betétjáratok helyett az egri InterRégiók állnak meg mindenhol, illetve azok csak Kőbánya-felső és Gödöllő között járnak.



Az újszászi vonalon a zónázó vonatok helyett minden egész órában egy Szolnokig mindenhol megálló vonat a Keleti pályaudvarról, a félórákban pedig Kőbánya felső-Sülysáp között betétjárat közlekedik. Valamennyi békéscsabai IC a Keleti pályaudvarról indul továbbra is, de két járat kivételével mindegyik megáll Kőbánya-felsőn is.



A hatvani és az újszászi vonalon minden vonat menetrendje módosul a szeptemberi hétvégéken.



A menetrendi változásról a Mávinform honlapján lehet részletesebben tájékozódni.